Авторы сайта Mac Otakara запечатлели на видео макеты трех "айфонов", которые будут представлены осенью. Болванки будущих новинок Apple были изготовлены на основе "окончательного варианта" схематических чертежей, добытых из азиатской цепочки поставок.Габариты 5,8-дюймового iPhone X составят 143,65 х 72,03 х 7,69 миллиметра. Это свидетельствует о том, что новая модель окажется шире на 1,1 мм, однако в Mac Otakara объясняют несоответствие тем, что в чертежах учтена ширина кнопки. Несмотря на это, болванка смогла поместиться в чехол для iPhone X 2017 года выпуска.Размеры смартфона с OLED-экраном 6,4 дюйма будут равны 157,53 х 77,44 х 7,85 мм — почти как у нынешнего iPhone 8 Plus, который на 1 мм ниже и шире. В то же время, "iPhone X Plus" окажется на 0,35 мм толще, поэтому чехлы от старой модели для него не подойдет. По информации сайта, 6,4-дюймовый "айфон" оснастят такими же датчиками, как у нынешнего iPhone X, включая TrueDepth-камеру.Габариты "бюджетного" смартфона, с ЖК-дисплеем 6 дюймов, составят 150,91 х 75,72 х 8,47 мм. По размерам он будет находиться где-то посередине между iPhone X и iPhone 8 Plus.Ожидается, что осенью будут показаны три "айфона", а в качестве флагмана выступит модель с огромным, 6,4–6,8-дюймовым экраном. Размер корпуса устройства будет сопоставим с размерами iPhone 8 Plus, а дизайн аналогичен дизайну iPhone X — с узкими рамками и выступом в верхней части экрана, в котором разместится сканер лица для Face ID.”iPhone раскроет экстренным службам местоположение пользователя читайте такжеВторой "айфон" 2018-го года будет прямым "наследником" iPhone X, сохранив его размеры, а третий окажется "недорогой" моделью.