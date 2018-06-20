Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что откладывать пенсионную реформу, предусматривающую, в том числе повышение пенсионного возраста, нельзя, правительственный законопроект надо принимать осенью 2018 года.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что откладывать пенсионную реформу, предусматривающую, в том числе повышение пенсионного возраста, нельзя, правительственный законопроект надо принимать осенью 2018 года.Как передает ТАСС, спикер верхней палаты отечественного парламента сообщила журналистам, что решение "перезрело" и если оно будет отложено, это будет означать безответственность власти.Матвиенко отметила, что не стоит снимать с себя ответственность и перекладывать ее на тех, кто придет к власти через пять-десять лет, когда возникнут уже "более серьезные проблемы".14 июня 2018 года в Государственную думу РФ был внесен законопроект, подготовленный отечественным кабинетом министров, согласно которому предлагается повысить в России пенсионный возраст: для мужчин на пять лет – с 60 до 65 лет, для женщин на восемь – с 55 до 63 лет. Оговаривается, что реформа начнется с 2019 года и продлится для мужчин до 2028 года, а для женщин – до 2034-го.Между тем, против реформы выступили крупнейшие профсоюзы и партии страны. Также петиция против повышения пенсионного возраста набрала в Интернете уже более миллиона голосов.