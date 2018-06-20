Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил с руководством Государственной думы, представителями администрации президента и партии Единая Россия предложения по изменению пенсионного законодательства.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил с руководством Государственной думы, представителями администрации президента и партии "Единая Россия" предложения по изменению пенсионного законодательства.Как передает РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.Руководитель думской фракции единороссов Сергей Неверов проинформировал общественность, что на встрече с Медведевым речь шла, в частности, о вопросах занятости россиян, трудоустройства молодежи и гарантиях работы старшему поколению.14 июня 2018 года в Государственную думу РФ был внесен законопроект, подготовленный отечественным кабинетом министров, согласно которому предлагается повысить в России пенсионный возраст: для мужчин на пять лет – с 60 до 65 лет, для женщин на восемь – с 55 до 63 лет. Оговаривается, что реформа начнется с 2019 года и продлится для мужчин до 2028 года, а для женщин – до 2034-го.Между тем, против реформы выступили крупнейшие профсоюзы и партии страны. Также петиция против повышения пенсионного возраста набрала в Интернете уже более миллиона голосов.