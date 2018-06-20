Жена нынешнего президента США Мелания Трамп обратилась в Секретную службу. Причина – заявление, опубликованное актером Питером Фондой в своем микроблоге Twitter.

Жена нынешнего президента США Мелания Трамп обратилась в Секретную службу. Эта организация отвечает за охрану первых лиц Соединенных штатов. Причина – заявление, опубликованное актером Питером Фондой в своем микроблоге Twitter. Он предложил "вырвать сына Бэррона из рук Мелании и посадить его в клетку с педофилом, чтобы она выступила против мужа в вопросах семьи и иммигрантов, пишет агентство "Интерфакс".Директор по связям с общественностью супруги Трампа Стефани Гришем назвала этот твит "психопатическим и безответственным".Сейчас Фонда свое сообщение удалил. По мнению американских журналистов, актер написал его под влиянием нынешней ситуации в США, когда проходят массовые аресты иммигрантов, а их детей просто отбирают. Причем речь может идти о тысячах несовершеннолетних, которых разлучили с родителями.