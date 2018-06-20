Компания Mercedes-Benz запустила новую тестовую программу для модели EQC – электрического кроссовера, который должен отобрать покупателей у Jaguar I-Pace, Audi E-tron и, в конечном итоге, у Tesla Model X. Новинка обещает продемонстрировать несколько оригинальных технических решений.

Компания Mercedes-Benz запустила новую тестовую программу для модели EQC – электрического кроссовера, который должен отобрать покупателей у Jaguar I-Pace, Audi E-tron и, в конечном итоге, у Tesla Model X. Новинка обещает продемонстрировать несколько оригинальных технических решений.