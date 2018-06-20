Уже глав двух государств удалось привлечь Ангеле Меркель к решению миграционного кризиса. Накануне этот вопрос она обсуждала с итальянским премьером Конте, а уже на следующий день со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Все ради сохранения единства в правительстве.

Уже глав двух государств удалось привлечь Ангеле Меркель к решению миграционного кризиса. Накануне этот вопрос она обсуждала с итальянским премьером Конте, а уже на следующий день со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Все ради сохранения единства в правительстве. Глава МВД Германии пообещал принять меры, если Меркель не удастся в течение двух недель найти общеевропейское решение. Канцлер Германии вместе с французским президентом настаивают на активизации работы в конфликтных регионах, откуда и идут миграционные потоки."Мы понимаем это как общий вызов. Мы должны, прежде всего, обратить внимание на то, чтобы причины миграции были устранены. Это означает проведение миротворческой деятельности в регионах, объятых войной, к примеру, в Сирии или на Украине, а также помощь в развитии стран Африки. Для такой работы необходима координация, и лучше всего — общеевропейская", — подчеркнула Ангела Меркель.Кроме того, Меркель одобрила идею Макрона о создании бюджета еврозоны. Строить его предлагают на основе уже имеющихся структур Евросоюза, а использовать — для инвестирования в экономику стран содружества, сообщает телеканал "Россия 24". Кроме того, главы двух государств договорились о создании европейского валютного фонда, который поможет стабилизировать финансовую ситуацию в Европе.