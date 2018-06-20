В российских школах могут исчезнуть традиционные учебники по ряду предметов, а проверка письменных работ будет автоматизирована, следует из рабочей версии проекта Цифровая школа Минпросвещения ценой более 500 млрд руб.

Министерство просвещения планирует частично избавиться от традиционных учебников по 11 предметам общеобразовательной школы к декабрю 2020 года​, следует из рабочей версии паспорта нового приоритетного проекта Цифровая школа, с которой ознакомился РБК. Согласно проекту, у учеников будут сертифицированные в установленном порядке устройства персонального доступа. Кроме того, дети смогут дистанционно участвовать в уроке при нетяжелом заболевании. При этом к 2025 году все школьные медицинские кабинеты установят взаимодействие в электронном виде с детскими поликлиниками. Бюджет проекта может составить 507,3 млрд руб., следует из документа.Этот вариант проекта был подготовлен к концу марта, когда Минпросвещения еще было Министерством образования и науки, но пока остается актуальным, сообщил РБК собеседник, близкий к ведомству. Министр Ольга Васильева рассказывала РБК в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что ведомство дорабатывает документ с учетом приоритетов, обозначенных в новых майских указах президента.В документе не уточняется, каких именно предметов коснутся перемены и с какого возраста школьники смогут использовать устройства персонального доступа. Речь идет, скорее всего, почти обо всех основных школьных предметах, их как раз около десяти, сказал РБК сопредседатель профсоюза Учитель Леонид Перлов. Среди таких предметов, говорит он, наверняка окажутся русский язык, геометрия, алгебра, литература, биология.В пресс-службе Минпросвещения заявили, что проект еще не готов, и отказались комментировать его отдельные положения. Запуск приоритетного проекта Цифровая школа является важнейшим этапом на пути реализации программы Цифровая экономика в Российской Федерации. В рамках приоритетного проекта планируется создать цифровую экосистему, благодаря которой станет возможным процесс перехода к автоматизированному делопроизводству, работе с цифровыми инструментами, — сообщили в министерстве.