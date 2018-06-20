Многодетным родителям, чьим детям еще не исполнилось 12 лет, могут разрешить уходить с работы в отпуск в любое время. Соответствующий проект закона прошел первое чтение в Государственной Думе. Авторы документа – глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева и заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин.

Многодетным родителям, чьим детям еще не исполнилось 12 лет, могут разрешить уходить с работы в отпуск в любое время. Соответствующий проект закона прошел первое чтение в Государственной Думе, пишет агентство ТАСС.Авторы документа – глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева и заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин. Они уверены, что многодетным сотрудникам надо еще и предоставлять приоритет в очереди на отдых. Таким образом оба родителя смогут одновременно идти в отпуск, что облегчит воспитание детей.