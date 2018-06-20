Один из самых красивых и успешных футболистов планеты Криштиану Роналду – частый гость в Москве. В прошлом году он прилетал для участия в Кубке конфедераций, а 9 июня прибыл в Россию для игры на ЧМ по футболу.

Один из самых красивых и успешных футболистов планеты Криштиану Роналду – частый гость в Москве. В прошлом году он прилетал для участия в Кубке конфедераций, а 9 июня прибыл в Россию для игры на ЧМ по футболу.Увидеть вблизи легендарного Роналду за пределами стадионов (на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Португалии сыграет теперь в Москве 20 июня и в Саранске 25 июня) в этот раз будет сложно. 9 июня борт с командой приземлился в аэропорту Жуковского,после чего игроков увезли закрытую от посторонних глаз тренировочную базе "Сатурн" в подмосковное Кратово.А вот год назад, когда футболист жил в гостинице "Ренессанс Москва Монарх Центр", многие фанаты сутками напролет дежурили у отеля. Интересно, что большую часть жаждущих звездного внимания составляли тогда молодые симпатичные парни. Но охрана отеля даже в фойе их не пустила."После того, как Роналду уехал из гостиницы, пришла информация, что продается грязная простыня, на которой спал Криштиану, – рассказал Dni.Ru один из смазливых поклонников. – Просили за нее "всего" 50 тысяч рублей. Желающих ее купить, чтобы через нее хоть как-то прикоснуться к телу любимого футболиста оказалось так много, что фанаты сцепились меж собой, дело едва не дошло до драки. Все хотели понюхать или лизнуть эту простынку. Мы хотели даже скинуться, купить и разрезать на сувениры ее.Но в итоге простынь никто не купил – продавец неожиданно перестал выходить на связь".Особую любовь среди парней Роналду пользовался всегда – именно поэтому его часто зовут рекламировать нижнее белье. Но симпатичных поклонников стало еще больше после заявления, сделанного футболистом. Нападающий мадридского "Реала" во время ссоры с полузащитником команды-соперника Коке заявил: "Я – гей, но зато я очень богат, а ты – ублюдок".Этот инцидент стал следствием слухов, которые пресса распространяла о спортсмене. Например, в начале 2016 года появилась информация о том, что он слишком часто ездит в Марокко навестить своего близкого друга Бадра Хари. О гомосексуальной связи португальского красавчика и марокканца намекал ведущий французской телепередачи Touche pas a mon sport Даниэль Риоло. По его словам руководство футбольного клуба "Реал" якобы даже запретило Роналду эти поездки, чтобы не портить имидж команды. А потом и вовсе всплыли фотографии спортсмена, запечатленного в компании полуобнаженных друзей. Чего только стоит кадр, на котором он нежно обнимается с чернокожим приятелем на яхте!..Напомним, на мировом первенстве 2014 года, которое прошло в Бразилии, сборная Португалии не сумела выйти из группы, заняв третье место. В плей-офф турнира тогда пробились Германия и США. Однако два года спустя успех сопутствовал им на Евро-2016 – португальцы являются действующими чемпионами Европы.