На Манежной площади москвичи и гости чемпионата мира по футболу встали в большой круг, а в центре выложили государственные флаги разных стран мира. Спорт в эти дни объединил разных людей. Москвичи с радушием встречают иностранных гостей и помогают в трудных ситуациях.

На Манежной площади москвичи и гости чемпионата мира по футболу встали в большой круг, а в центре выложили государственные флаги разных стран мира. Спорт в эти дни объединил разных людей. Москвичи с радушием встречают иностранных гостей и помогают в трудных ситуациях.Футбольная команда бабушек из Лимпопо на кухне в Бутове впервые пробуют икру. Думали, она сладкая. "Это похоже на рыбу!" — восклицает туристка из ЮАР.Спортсменок из Южной Африки пригласил москвич, который в 2010 году во время чемпионата мира по футболу в ЮАР объехал всю страну; там и познакомились. "Мы их, естественно, пригласили к нам на ответный матч; они долго собирались, а сейчас такой повод — чемпионат мира по футболу!" – говорит Михаил Коростелёв.Африканские пенсионерки оттачивают удар, завтра у них товарищеский матч с нашими бурановскими бабушками.Мексиканские туристы возвращаются домой довольные, но всё могло быть иначе: один из них подвернул ногу. Нужен был врач, а турист говорит только на испанском. Выручил инспектор ЦОДД, который свободно владеет языком."Они только на испанском языке разговаривали, но мы их в общем-то поняли, что проблема именно с болью в ноге", — рассказывает главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов.Мексиканца отвезли в больницу, помогли поговорить с врачом."Спасибо большое, что со мной так хорошо обращались, — благодарит Хосе Антонио Луис Мартинес. — Это милые и отзывчивые люди".Семья Лавриковых обратила внимание на странное такси. Двери распахнуты, внутри иностранные болельщики, долго не выходят. За поездку, которая стоит 500 рублей, водитель требовал шесть тысяч рублей, да еще и полез с кулаками. Москвичи уругвайцев отстояли."Россия — хозяйка чемпионата, просто необходимо было помочь иностранцам", — говорит Анна Лаврикова.Если возникают проблемы, можно обратиться в Центр поддержки болельщиков. Звонки здесь принимают круглосуточно, разговаривают на 10 языках: от английского и испанского до персидского.О радушии москвичей гости столицы вообще отзываются в превосходной степени."Когда я потерялся и не мог найти автобусную остановку, мне помогли"."Действительно дружелюбные люди, настоящее удовольствие быть здесь!"Неважно, какого масштаба проблема, главное, просто не пройти мимо.