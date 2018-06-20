В ближайшие годы Москва нарастит темпы строительства жилой и деловой недвижимости примерно в полтора раза. Об этом заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин в рамках III Ежегодного форума Недвижимость в России.

В ближайшие годы Москва нарастит темпы строительства жилой иделовой недвижимости примерно в полтора раза. Об этом заявил главастройкомплекса столицы Марат Хуснуллин в рамках III Ежегодного форума"Недвижимость в России".По его словам, каждый год в городе возводится порядка 8-9миллионов квадратных метров, из них 3,5-4 миллиона – жилье. Говоряо задаче по увеличению темпов строительства, которая была поставленапрезидентом России Владимиром Путиным, руководитель столичного стройкомплексаотметил, что роста можно достичь за счет ввода новых квадратныхметров по программе реновации.Хуснуллин подчеркнул, что через несколько лет для нуждмасштабной программы будут строить 1-1,5 миллиона "квадратов" в год."Задачу по увеличению ввода жилья мы сможем выполнить в будущем", – сказал руководитель стройкомплекса Москвы.Он отметил, что новые районы будут спроектированы поповышенным стандартам благоустройства и безопасности – это так называемые умныемикрорайоны. "Мы по скорости реализации программы реновации превзошли всенаши ожидания. Соответствующий закон был принят всего лишь год назад, анекоторые москвичи уже переехали в новые квартиры. До конца года будутрасселены 70 домов, их жители переедут примерно в 32 новостройки", -сказал Хуснуллин.Руководитель столичного стройкомплекса напомнил, что длянужд программы городские власти нашли 242 свободные площадки, где можнопостроить 3,5 миллиона квадратных метров. Кроме того, в работе находятся ещесто площадок с потенциалом в более чем миллион "квадратов". "Мы даемстарт программе с миллиона уже имеющихся квадратных метров, до пяти миллионовмы подготовим, таким образом, получив шесть миллионов "квадратов" длянужд реновации – это 30% всей потребности программы", – рассказал Хуснуллин.Кроме того, добавил он, жильем могут признать частьапартаментов, которые подходят по нормативам (транспорт, инсоляция и прочее) иотвечают требованиям, предъявляемым к современному жилью. "Поправкивнесены (в Госдуму. – Прим.Ред.), идет обсуждение – и в будущем мы увидимрешение это вопроса", – сказал Хуснуллин.По его словам, Москва исповедует комплексный подход кразвитию территорий, строя не только жилье, но и места приложения труда,заранее обеспечивая транспортную доступность. Хуснуллин отметил, что большойпотенциал для застройки имеют территории вокруг будущих станций Большойкольцевой линии (шесть миллионов "квадратов", из них три – жилье) и у Московского центрального кольца (также около шести миллионов квадратныхметров, два – жилье).Одна из главных составляющих комплексного освоениятерриторий – создание комфортной городской среды, подчеркнул главастройкомплекса Москвы. "Столица занимается этим уже семь лет, мэр личноконтролирует вопросы, связанные с благоустройством", – сказал Хуснуллин.Затронул Хуснуллин и один из самых актуальных вопросовроссийского рынка недвижимости – проблему обманутых дольщиков. По словам главастройкомплекса, столица активно решает вопросы, связанные с проблемнымиобъектами. За последние годы свои квартиры получили 11тысяч человек. "На сегодня у нас около шести тысяч дольщиков в работе – повсем из них принято решение", – добавил он. Хуснуллин подчеркнул, что всемпроблемные объекты город достроит за свой счет. Соответствующее решение былопринято мэром Сергеем Собяниным.Еще одна актуальная для столичных строителей тема – метро.Городская подземка развивается стремительными темпами: сдаются новые станции,электродепо, появляются целые новые линии – Большая кольцевая, Московскоецентральное кольцо.Одна из них – Рублево-Архангельская – находится сейчас настадии проектирования. Она пойдет от станции "Шелепиха" большогометрокольца в западном направлении на территорию Московской области. "Мына существующей большой кольцевой ветке построили камеру съезда. Сейчас идетпроработка градостроительной документации, мы смотрим трассировку", -рассказал Хуснуллин.Работа над инфраструктурой Рублево-Архангельской линииведется совместно с РЖД. Глава стройкомплекса пояснил, что на территории кзападу от Москвы появится много новой недвижимости, из-за чего вырастетпассажиропоток. Рассматривается вопрос организации ответвления железной дорогидля жителей района и тех, кто там работает. Ветку продлят от станции ПавшиноРижского направления в Красногорске, фактически, она превратится в наземноеметро.