Дефицит квалифицированных работников в строительстве является для города острой проблемой, особенно с учетом больших объемов недвижимости, вводимых в столице.

Город испытывает дефицит в квалифицированных рабочих-строителях, особенно не хватает специалистов по отделочным работам для программы реновации, рассказал в среду заммэра Москвы Марат Хуснуллин на III Ежегодном форуме РБК по недвижимости.Ранее генеральный директор "Дон-Строй Инвест" Алена Дерябина назвала дефицит квалифицированных кадров в строительстве одним из основных вызовов, который стоит перед отраслью в решении задач по наращиванию объемов нвоого жилья.По словам вице-мэра, сегодня Москва является крупнейшим госзаказчиком в стране. В год город строит примерно на 600 миллиардов рублей, и проблема нехватки квалифицированных рабочих стоит достаточно остро. И если ничего не предпринимать в этой области, то ситуация будет усугубляться с каждым годом, особенно на фоне заявленных объемов строительства, отметил он.Сейчас, по его словам, на московских стройках госзаказа занято не более 10% иностранных рабочих, 20% приходится на москвичей, остальные – жители регионов России."Мы четко понимаем, что нам не хватает трудовых ресурсов. Та же программа реновации четко показывает, что отделочников нам не хватает. Если монолитчиков мы соберем, инженерный состав будет укомплектован, то отделочников нам не хватает. Поэтому нам придется где-то пересматривать расценки, где-то заниматься обучающими программами", - сказал Марат Хуснуллин.Этот вопрос сейчас активно прорабатывается, сказал глава столичного Стройкомлекса. В том числе, мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решении о повышении зарплат на 10% строителям, которые работают в рамках госзаказа.