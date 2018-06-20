Новые участки под размещение стартовых площадок реновации могут появиться в восьми столичных округах.

В настоящее время власти Москвы рассматривают 14 участков в Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Западном, Западном и Троицком округах. Все площадки предложены жителями, отмечается в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики.Глава департамента Сергей Левкин подчеркнул, что чиновники внимательно относятся к предложениям граждан, читают все письма и сообщения об участках, на которых можно разместить стартовые дома."Участки, о которых рассказывают жители, мы анализируем на предмет наличия инженерных коммуникаций, объектов культурного наследия, санитарно-защитных зон предприятий и природоохранных зон и других факторов", - пояснил Левкин.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что по программе реновации в этом году переселят 10 тысяч человек.