Вторая подряд победа сборной России на ЧМ-2018 укрепила настрой россиян на победу. Болельщики буквально усыпали просторы соцсетей народным творчеством в праздничной эйфории.

Вторая подряд победа сборной России на ЧМ-2018 укрепила настрой россиян на победу. Болельщики буквально усыпали просторы соцсетей народным творчеством в праздничной эйфории.В повторный успех национальной команды, откровенно говоря, верили далеко не все. Однако подопечные Станислава Черчесова сумели доказать, что разгром сборной был не случайностью. Повторная победа отечественных футболистов вызвала у россиян слезы счастья.Некоторые пользователи Сети стали фантазировать на тему того, как Египет смог бы отомстить России за поражение. Умельцы придумали идею для кино с подобным сюжетом.Своей фантазией также удивили болельщики, лицезревшие матч на стадионе. Креативный плакат с комичным высказыванием моментально разлетелся по соцсетям.Многие обитатели всемирной паутины заметили, как часть ярых критиков тренера сборной России Станислава Черчесова изменили свое мнение о специалисте на полностью противоположное. Они предположили, что эксперту придется организовать официальный прием извинений за нелестные высказывания по предварительной записи.Один из пользователей Сети даже предложил удалить все "заготовленные язвительные слова и шутки в адрес Черчесова". По его словам, произошли форс-мажор и необьяснимое стечение обстоятельств.Остроумные посты также коснулись и нападающего сборной России Артема Дзюбу. Пользователи не могли не отметить противоречивое отношение многих россиян к футболисту, который, несмотря ни на что, подтвердил свое мастерство блестящим голом.Напомним, россияне выиграли у египтян во втором матче ЧМ-2018. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1. Сборная России удержала первую строчку в группе А. Теперь команду Черчесова от досрочного выхода в 1/8 турнира отделяет лишь формальность – команде Уругвая 20 июня в Ростове-на-Дону нужно обыграть саудитов.