Бывший муж певицы Ларисы Долиной музыкант Анатолий Миончинский серьезно болен, он почти не выходит из дома. Родные 72-летнего мужчины обратились в программу Пусть говорят Первого канала, чтобы передать весточку Ангелине – дочери Анатолия и Ларисы.

Бывший муж певицы Ларисы Долиной музыкант Анатолий Миончинскийсерьезно болен, он почти не выходит из дома. Родные 72-летнего мужчиныобратились в программу "Пусть говорят" Первого канала, чтобы передать весточкуАнгелине – дочери Анатолия и Ларисы.Нынешняя супруга Миончинского Галина пришла в студию, чтобы выступитьот лица Анатолия. Она хочет, чтобы в душе пожилого мужчины наконец-то наступил мир. "Егосамая главная боль – родная дочь Ангелина, (…) дочка, а сейчас еще прибавиласьвнучка. Сашеньке уже скоро семь лет, а дедушка ни разу, к сожалению, не видел",– посетовала женщина.Жена музыканта отметила, что рассказы Долиной о, якобы, пьянствеАнатолия не соответствуют действительности. "Мы 15 лет живем вместе, я небуду лукавить, но раза три или четыре, может быть, я видела Анатолия пьяным.Если кто-то из вас считает, что это алкоголизм, то я так не считаю", – заявилаГалина.Миончинский вспомнил, что певица сама тащила его под венец.Во время знакомства с артисткой Анатолий был в браке и переживал смерть своегопервенца, поэтому сам не хотел уходить от жены. По словам Анатолия Лариса была непреклонна,а он не мог ей противостоять. "Одно переживание за потерянного сына, а потомеще развод. Я не хотел двойную такую... хорошему человеку", – вспоминает о своейпервой супруге мужчина.Пенсионер добавил, что с Долиной развелся легко. Послерасставания Лариса звонила ему всего дважды: просила забрать ребенка на времяпохорон отца, и уговаривала дать разрешение на определение дочери в зарубежноеучебное заведение. "Она (Ангелина. – Прим.ред.) в Одессе, мама в Москве, папа вЛенинграде. Получилось, что одинокий ребенок растет, как сирота", – вспоминаетдетство наследницы музыкант. Анатолий надеется, что эту программу посмотритАнгелина и поймет, что отец по-прежнему любит, помнит и ждет ее в гости.Второй муж Долиной гитарист Виктор Митязов тоже заглянул насъемочную площадку. Мужчина захотел рассказать о том, как повлиял настановление Ларисы как популярной звезды. "Я постоянно думал о ней, чтобы ейбыло лучше, чтобы у нее получалось, чтобы рядом были хорошие люди, чтобымузыканты, были хорошие, танцоры", – пояснил гитарист. Мужчина отметил, что только после того, какон появился в жизни исполнительницы Долину заметили в Москве, а ее карьера пошла в гору. По словам Виктора, он очень любил супругу и не хотел с ней расставаться,но звезда влюбилась в его коллегу Илью Спицинаи настояла на разводе.Подруга певицы светская львица Лена Ленина заявила присутствующим,что Митязов пытается казаться лучше, чем он есть на самом деле. "Вот только он, почему-то, не сказал, что он избил Ларису до полусмерти за два часа до того, какона собрала чемоданы и ушла, а то, что он держал заряженное ружье два часа у еевиска, он тоже никогда вам не говорил", -сообщила подруга Долиной ошарашенным гостям программы.Эксперты скептически отнеслись к словам светской львицы, онипопросили предоставить доказательства этим громким обвинениям. "Я точно знаю!"– несколько раз с вызовом повторила Ленина. "Я говорю правду и этот человекнегодяй", – не унималась Елена, она отметила что у нее есть возможность подтвердитьсвои слова, но делать этого, почему-то, не стала.