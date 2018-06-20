Популярное мобильное приложение для романтических знакомств Tinder зафиксировало повышение активности в России в связи с началом чемпионата мира по футболу. Разработчики программы поделились любопытной статистикой за прошедший период мундиаля.

Популярное мобильное приложение для романтических знакомств Tinder зафиксировало повышение активности в России в связи с началом чемпионата мира по футболу. Разработчики программы поделились любопытной статистикой за прошедший период мундиаля.В самом популярном приложении для знакомств Tinder за первые дни ЧМ-2018 количество действий пользователей сильно увеличилось. "Свайпов вправо" стало больше на 42%, а "совпадений" – на 66%.Кроме того, города России стали чаще выбирать в функции "Паспорт", передает пресс-служба Tinder. С ее помощью можно "переместить" себя в другую точку мира, чтобы найти пару. Чаще всего это делают жители США, Великобритании, Германии, Испании и Франции.Tinder вошел в число наиболее используемых приложений во время матча-открытия ЧМ между Россией и Саудовской Аравией. Можно сделать вывод, что футбольные турниры вызывают большой ажиотаж среди пользователей.Представители Tinder напомнили, что во время Кубка конфедераций в России количество "свайпов вправо" увеличилось на 66%, "мэтчей" – на 43%. При этом на 71% больше пользователей активировали функцию "Паспорт", чтобы переместить себя в Россию. Охотнее всего это делали жители США, Италии, Германии, Испании и Франции.Аналогичный всплеск активности в приложении был зафиксирован во время Олимпиады-2018 в Южной Корее. Однако новые показатели превзошли тот масштаб.Стоит отметить, что интерес пользователей Tinder из других стран к России был стабильно высоким и раньше. В 2016 году Москва попала в первую пятерку городов мира, куда люди чаще всего "путешествуют" в приложении, используя функционал программы.Также Tinder изучил активность пользователей по регионам России. Согласно полученным данным, помимо Москвы и Петербурга, к новым встречам больше всего открыты жители Сочи, Казани и Нижнего Новгорода.Tinder – приложение для смартфонов, предназначенное для романтических знакомств. Программа в большей степени популярна для поиска длительных отношений, но частью пользователей применяется для "краткосрочных отношений" и секса без обязательств.