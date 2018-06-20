В самопровозглашенной Луганской народной республике предотвращен теракт, который готовили украинские диверсанты, сообщил заместитель министра госбезопасности Александр Басов.

В самопровозглашенной Луганской народной республике предотвращен теракт, который готовили украинские диверсанты, сообщил заместитель министра госбезопасности Александр Басов.По его словам, взрывное устройство, замаскированное под похоронный венок, было заложено на трассе Алчевск-Луганск в районе населенного пункта Михайловка.Бомба должна была сработать во время проезда автобуса с участниками судебного заседания о военных преступлениях украинских силовиков, передает РИА Новости.