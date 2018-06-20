Несуразные заявления Киева продолжают будоражить общественность. Так, в Верховной Раде решили на полном серьезе обсудить переименование города Переяслав-Хмельницкий из-за того, что гетман Богдан Хмельницкий работал на Владимира Путина.

Несуразные заявления Киева продолжают будоражить общественность. Так, в Верховной Раде решили на полном серьезе обсудить переименование города Переяслав-Хмельницкий из-за того, что гетман Богдан Хмельницкий "работал на Владимира Путина".Депутата Игоря Попова, который сделал сенсационное заявление, не смутил тот факт, что Хмельницкий жил в XVII веке. Очевидно, что гетман Войска Запорожскогос Путиным знаком не был.Пост украинского политика в Facebook похож на не самую удачную шутку. Однако депутат Игорь Попов и не думал шутить.Он на полном серьезе объяснил, что вторую часть из названия города надо убрать, так как "Хмельницкий оказался скрытым коммунистом и агентом Путина". Более того, Попов убежден, что упоминание Хмельницкого исключат из прочих источников.Стоит отметить, что в комментариях под провокационным постом разгорелась целая дискуссия. Пользователи Сети до сих пор пытаются выяснить, был ли патриотом Хмельницкий и любил ли он Украину так, как ее любит Порошенко.Однако с автором поста согласились не все. С Поповым поспорил экс-вице-спикер Рады Николай Томенко. "Игорь, не пиши исторических глупостей. У нас есть город Хмельницкий, а исторический город Переяслав знаменит еще с княжеских времен! А потом политбюро ЦК КПСС по случаю юбилея Переяславской рады переименовали этот город и переписали нашу историю", – пояснил он.