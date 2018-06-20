Отключение запланировано 21 июня на период времени с 9:00 до 20:00

Отключение запланировано 21 июня на период времени с 9:00 до 20:00В Костроме в связи с подготовкой специалистами прокладки нового водопровода от улицы Маршала Новикова до улицы Высоковская 21 июня с 9:00 до 20:00 не будет холодной воды.Это касается домов №60-78 (четные) и №69-77 (нечётные). Также будет снижено давление воды, подаваемой в жилые кварталы в границах улиц Войкова, Энгельса, Шагова и 8 Марта.Вероятно, что вода будет только у жильцов квартир первых двух этажей.