Сборная России продолжает утирать носы армии недоброжелателей. И если разгром Саудовской Аравии на стартовом матче чемпионата мира считался многими из них результатом удачного стечения обстоятельств, то вчерашняя уверенная победа над Египтом заставила даже самых оголтелых скептиков и критиканов признать очевидное: российская национальная сборная играет в качественный и эффектный футбол, являясь грозным соперником для любого участника мундиаля. Но уверенная игра российской команды – это не только радость для болельщиков, но отличный повод для наших западных доброжелателей заподозрить Россию в употреблении допинга.

Сборная России продолжает утирать носы армиинедоброжелателей. И если разгром Саудовской Аравии на стартовом матчечемпионата мира считался многими из них результатом удачного стеченияобстоятельств, то вчерашняя уверенная победа над Египтом заставила даже самыхоголтелых скептиков и критиканов признать очевидное: российская национальнаясборная играет в качественный и эффектный футбол, являясь грозным соперникомдля любого участника мундиаля. Но уверенная игра российской команды – это нетолько радость для болельщиков, но отличный повод для наших западных"доброжелателей" заподозрить Россию в употреблении допинга.Перед началом чемпионата высказывались резонные опасения,что сборная даже на домашнем мундиале покажет невнятную игру, больше похожуюна ленивое перекатывание мяча по полю. Опасения подогревало отсутствие побед в семи матчах подряд иобидная ничья в последней перед стартом мундиаля игре с Турцией – 1:1. Масла вогонь подлило решение ФИФА признать сборную России худшей командой чемпионата.И это за неделю до начала первенства. Следует ли говорить, что ожиданияболельщиков от национальной сборной были, мягко говоря, не высокими.Тем не менее, наши игроки продемонстрировали всему мирупревосходный старт на мировом первенстве. В первый день мундиаля подопечныеСтанислава Черчесова разгромили сборную Саудовской Аравии – 5:0. Радость,восторг, но все же не эйфория. Саудиты, чего греха таить, противник довольнослабый. Другое дело – Египет.Главный козырь "фаранов" – Мохаммед Салах. ИгрокЛиги чемпионов, прекрасный нападающий, именно ему в будущем матче многиепредрекали роль "могильщика" сборной России. Но даже прославленномубомбардиру "Ливерпуля" не удалось ничего сделать с российскоймашиной. Наши парни уверенно раскатали египтян, завершив важнейший для себяматч с более чем внушительным счетом на табло – 3:1.Теперь на очереди игра со сборной Уругвая. Противникпосерьезнее Египта, но выход в плэй-офф национальная сборная России себе ужеобеспечила. Надо отметить, впервые за 32 года. Событие для отечественногофутбола действительного эпического масштаба. Скептики посрамлены, а болельщикидовольны, как слоны. Но не спешите расслабляться: на Западе за нашими успехаминаверняка следят не без раздражения.Так уж получилось, что спорт последнее время все теснеепереплетается с политикой, поэтому любые победы на спортивной арене, тем болеетакого крупного первенства, как чемпионат мира по футболу, несомненно повышаетмеждународный престиж страны и добавляет немало очков в ее геополитическуюкопилку. А раз так, то сборной России наверняка попытаются поставить палки вколеса. И если не во время чемпионата, то уже после него. Наиболее удобный способ– раскручивание очередного допинг-скандала. Тем более что попытки наказатьРоссию за ее международную позицию путем отстранения национальной футбольнойкоманды от ее домашнего чемпионата уже предпринималась.В этом контексте не лишним будет вспомнить о пресловутоммельдониевом скандале, гремевшем вокруг наших олимпийцев в прошлом году. Наосновании показаний бывшего главы Московской антидопинговой лабораторииГригория Родченкова Всемирное антидопинговое агентство (WADA) устроило показательную расправу над российскими атлетами, участвовавшими в Олимпиаде в Сочи.Те Игры были настоящим триумфом сборной России: атлетызавоевали 33 медали, из них 13 золотых, и заняли первое место в итоговомобщекомандном зачете. А спустя три года добытые потом и кровью награды у нашихспортсменов начали цинично отбирать: двух золотых медалей лишился бобслеистАлександр Зубков, Международный олимпийский комитет объявил об аннулированиирезультатов бобслеистки Ольги Стульневой, конькобежцев Александра Румянцева иОльги Фаткулиной, пострадали и многие другие спортсмены. В итоге Россиялишилась первого места в общекомандном зачете, оставшись с 26 медалями, из них13 – золотых.Нет сомнений, что атака на наших олимпийцев имелаполитическую подоплеку. Несмотря на то, что западные спортивные функционерыутверждают, что спорт должен оставаться вне политики, сами они это правилоподчеркнуто и цинично игнорируют. Россия, которая твердо и уверенно отстаиваетсвои позиции на международной арене, не желая прогибаться под Запад, очень раздражаетСША и их европейских сателлитов. Требовалось как-то наказать Москву. Выбор пална олимпийцев. О, спорт, ты – политика.И в качестве вишенки на торте всего этого безумия в конце декабря 2017 года МОК принял скандальноерешение об отстранении России от участия в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Нашим атлетам пришлось ехать на Игры в нейтральном статусе. Примерно тогда женачали сгущаться тучи над российскими футболистами.В ноябре 2017 года в СМИ появились сведения о контакте ФИФАс информатором WADA Григорием Родченковым. Беглый предатель заявлял, что якобыобладает информацией, подтверждающей существованиедопинг-системы в российском футболе. Видимо, никаких внятных доказательствсвоим обвинениям Родченков продемонстрировать так и не смог, посему ФИФА черезнекоторое время пришлось выступить с официальным опровержением, мол,допинг-пробы российских футболистов на Евро-2012 и 2016 были отрицательными.Новая попытка "утопить" отечественную сборную былапредпринята в конце прошлого месяца, за несколько недель до начала чемпионата.Автор документальной поделки о допинге в России немецкий журналист ХайоЗеппельт заявил, что располагает информацией о неких 155 "сомнительныхдопинг-пробах" с 2014 года, которые не были перепроверены Международнойфедерацией футбола. Конкретных имен Зеппельт не назвал, тем не менее,подчеркнул, что спортсмены, якобы сдавшие положительные пробы, заявлены восновной состав российской сборной.WADA, по его словам, пытается получитьдоступ к "сомнительным" пробам, однако запросы антидопинговогоагентства остаются без ответов. Для придания веса своимрассуждениям Зеппельт сослался на некий "авторитетный инсайдерскийисточник" в WADA.О каких-то доказательствах обвинениям тут и говоритьнеприлично. Скорее всего в дело вступает старое доброе "хайли лайкли"(весьма вероятно), которое очень популярно у западных политиков-русофобов всехмастей еще со времен начала расследования пресловутого "вмешательстваРоссии в американские выборы".На этот раз ФИФА вновь пришлось оправдываться за подобныеантироссийские "откровения". В организации заявили, что не нашлиникаких доказательств нарушений антидопинговых правил и закрыли дела противнаших игроков, которые были основаны на докладах печально известной комиссииWADA под руководством Ричарда Макларена.Опасность миновала? Как бы не так. По словам Зеппельта, во Всемирном антидопинговом агентстве планируют продолжить работу в отношении упомянутых им 155 "сомнительных"проб, но уже после завершения чемпионата.Скорее всего, давление на Россию с попыткой раскручивания второго издания мельдониевого скандала продолжится. Памятуя об успешной атаке на нашу олимпийскую сборную, Западвряд ли откажется от соблазна провернуть этот финт с футболистами.Если уж сорвать чемпионат мира в России не получилось, это вовсе не значит, чтоистория на этом завершена. Спорт здесь,к сожалению, выступает всего лишь заложником геополитических амбиций некоторыхстран.Что остается России? Быть начеку, не поддаваться на провокации. И всемисилами отстаивать наших игроков в случае, если Запад попробует повторитьпрошлогодний нелепый спектакль.