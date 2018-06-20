Нафтогаз в Великобритании пытается беспредельничать: принудительно исполнить решение Стокгольмского арбитража в рамках контракта Газпрома на транзит газа через Украину, несмотря на приостановку исполнения решения приказом апелляционного суда округа Свеа (Швеция).

"Нафтогаз" в Великобритании пытается беспредельничать: принудительно исполнить решение Стокгольмского арбитража в рамках контракта "Газпрома" на транзит газа через Украину, несмотря на приостановку исполнения решения приказом апелляционного суда округа Свеа (Швеция)."Газпром" осведомлен о незаконных действиях "Нафтогаза Украины", сообщает ТАСС. Украинская компания рассчитывает получить со своего российского партнера 2,6 миллиарда долларов. "Газпром" решение Стокгольмского суда опротестовал. При этом украинскую компанию уже не волнует, что взыскание средств приведет к полной остановке украинского транзита газа в Европу. Одновременно Киев повышает плату за транзит через Украину.Коммерческий суд Лондона 19 июня решил заморозить активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража. Он выдал соответствующий ордер, по которому российская газовая компания должна в течение 48 часов предоставить "Нафтогазу" список своих активов дороже 50 тысяч долларов в Англии и Уэльсе. Также на "Газпром" суд Лондона наложил ограничения, которые не позволяют занизить стоимость указанных активов."Газпром" намерен продолжать отстаивать свои интересы исключительно законным путем.Суд Лондона может предоставить "Газпрому" больше времени для составления списка активов."Однако, если "Газпром" откажется подчиниться, его могут ожидать штрафы или другие санкции", — говорится в пресс-релизе Лондонского суда."Газпром" и "Нафтогаз" затеяли спор по контракту на поставку и транзит газа. В феврале 2018 года суд обязал российскую компанию выплатить украинской компенсацию в 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" в марте обжаловал это решение, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Между тем Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня покусилась на активы "Газпрома" в Нидерландах.Арест имущества "Газпрома" обжалован в суде Швейцарии.