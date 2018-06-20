20.06.2018

2018-06-20 16:50:25

Новое поколение покупает по новому. Как перестроить продажи в магазине.

Об этом расскажет предприниматель и бизнес-тренер Анна Бочарова в своем докладе на международной практической конференции Управление магазином-2018, которая пройдет в Москве 22-24 августа.



В докладе:



- Изменения на потребительских рынках, от чего сейчас зависит конкурентоспособность в ритейле, почему нельзя игнорировать изменения в обществе и экономике



- Как эффективно сегментировать покупателей и как выделять приоритетный (целевой) сегмент



- Теория поколений, какие установки, ценности и мотивы характерны для игреков и зетов в процессе выбора магазина, продукта и принятия решения о покупке



- Как правильно формировать ассортиментную и ценовую матрицы для покупателей новых поколений, какие товары не будут приносить прибыль



- Особенности коммуникаций и продаж при работе с игреками и зетами



- Маркетинг и продвижение в ритейле



О спикере: Анна Бочарова.



Предприниматель, бизнес-тренер, консультант



Практический опыт в коммерческих организациях с 2000 года. География реализованных проектов в области развития продаж - Россия, Италия, Германия, Китай, Казахстан, Армения, Киргизия, Турция.



Автор книг: "Эффективный отдел продаж: персонал, тактика, стратегия", Розничный магазин. С чего начать, как преуспеть, "Управление для НЕначинающих: скрытые ресурсы руководителя".



Эксперт по антикризисному управлению и оптимизации бизнес-процессов.



Конференция Управление магазином проходит ежегодно и собирает владельцев и директоров магазинов и розничных сетей малого и среднего формата со всей России и стран СНГ. Три дня. Более 20 докладов от ведущих экспертов в области управления продажами в рознице: Тимур Асланов, Альберт Тютин, Сергей Дубовик, Инга Орлова, Анна Бочарова, Елена Жданова, Гульфира Крок, Сергей Леонов, Артур Салякаев и др. Разбор свежих кейсов. Прикладные материалы и пошаговые методики.



И очень важная часть конференции: нетворкинг-сессия – специальное мероприятие, цель которого перезнакомить всех участников друг с другом по специальной технологии. Вы не только получите новые знания, но и новых партнеров, новые связи и новых друзей.



При раннем бронировании – очень приятные скидки.



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