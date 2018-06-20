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<a href="http://33live.ru/novosti/20-06-2018-novyj-zaryazhennyj-mercedes-benz-a45-amg-pretenduet-na-rol-alfa-samca.html" target="_blank">Новый заряженный Mercedes-Benz A45 AMG претендует на роль альфа-самца</a> - Компания Mercedes-Benz продолжает активные тесты своего суперхэтча, который должен возглавить не только семейство А-класса, но и класс горячих хэтчбеков в целом. Чтобы вернуть себе утраченное лидерство, немцы готовы сделать будущую новинку максимально агрессивной.