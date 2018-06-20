Вооруженные силы Украины не захватывали село Желобок Луганской народной республики. Об этом заявил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он добавил, что сам посетил этот населенный пункт пару дней назад. Никаких украинских войск там не было.

Вооруженные силы Украины не захватывали село Желобок Луганской народной республики. Об этом заявил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он добавил, что сам посетил этот населенный пункт пару дней назад. Никаких украинских войск там не было. Зато артиллерия ВСУ разрушила в селе последний жилой дом. Его хозяйку в шоковом состоянии доставили в больницу, пишет агентство ТАСС.Ранее пресс-центр штаба "операции объединенных сил" заявил, что за последние две недели подразделения армии Украины продвинулись на 2 километра вглубь территории ЛНР. Это было сделано для формирования "полосы обеспечения".Напомним, 18 июня Следственный комитет России получил новые доказательства того, что ВСУ продолжает нарушать договоренности и применять запрещенные виды оружия. Так, в начале этого месяца украинская армия обстреляла гражданские объекты в нескольких населенных пунктах ДНР. Ранения получили 10 человек. Кроме того, в городе Докучаевск снаряды повредили здание "Горводоканала".