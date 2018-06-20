На Петергофском шоссе 19 июня произошло
смертельное ДТП. Столкнулась легковушка Honda Accord, кроссовер Audi и маршрутный
автобус.
На Петергофском шоссе 19 июня произошло
смертельное ДТП. Столкнулась легковушка Honda Accord, кроссовер Audi и маршрутный
автобус.
За рулем Honda, вылетевшей на встречку, находился
40-летний офицер, командир учебного батальона академии МТО Министерства обороны
России. В результате маневра автомобиля погиб сам военнослужащий, а также его сыновья
двух и десяти лет.
Кроме того, в ДТП
пострадали восемь пассажиров маршрутки. Их госпитализировали с различными
травмами, передает "Фонтанка.ру". По словам очевидцев, несколько человек
вылетели через лобовое стекло ПАЗ.
Кадры после жуткой аварии сняли очевидцы. На них видно,
что от Honda почти ничего не осталось: таким сильным был удар. У маршрутного
автобуса оказалась серьезно разбита передняя часть.
Как сообщила в своем Twitter вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина,
по состоянию на 12:00 часов 20 июня, двое пострадавших остаются в НИИ
Джанелидзе в состоянии средней тяжести, трое пострадавших – в больнице №26 из
них двое в удовлетворительном состоянии, один в состоянии средней тяжести.
Ребенок готовится к выписке.
Причиной аварии,
предположительно, могли стать прошедший ливень и скользкая дорога. В обстоятельствах
происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.