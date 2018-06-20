На Петергофском шоссе 19 июня произошло смертельное ДТП. Столкнулась легковушка Honda Accord, кроссовер Audi и маршрутный автобус.

На Петергофском шоссе 19 июня произошлосмертельное ДТП. Столкнулась легковушка Honda Accord, кроссовер Audi и маршрутныйавтобус.За рулем Honda, вылетевшей на встречку, находился40-летний офицер, командир учебного батальона академии МТО Министерства обороныРоссии. В результате маневра автомобиля погиб сам военнослужащий, а также его сыновьядвух и десяти лет.Кроме того, в ДТПпострадали восемь пассажиров маршрутки. Их госпитализировали с различнымитравмами, передает "Фонтанка.ру". По словам очевидцев, несколько человеквылетели через лобовое стекло ПАЗ.Кадры после жуткой аварии сняли очевидцы. На них видно,что от Honda почти ничего не осталось: таким сильным был удар. У маршрутногоавтобуса оказалась серьезно разбита передняя часть.Как сообщила в своем Twitter вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина,по состоянию на 12:00 часов 20 июня, двое пострадавших остаются в НИИДжанелидзе в состоянии средней тяжести, трое пострадавших – в больнице №26 изних двое в удовлетворительном состоянии, один в состоянии средней тяжести.Ребенок готовится к выписке.Причиной аварии,предположительно, могли стать прошедший ливень и скользкая дорога. В обстоятельствахпроисшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.