Китайская компания Oppo ("дочка" BBK Electronics, как и Vivo с One Plus) представила первый "бесчелочный" смартфон Find X, у которого практически вся лицевая сторона занята экраном. Новинка, утверждают в Oppo, обладает самым высоким на рынке соотношением экрана к корпусу — 92,25%.В отличие от iPhone X и его многочисленных клонов на Android, у смартфона Oppo нет выемки в верхней части корпуса. Его двойная (16 + 20 мп) основная камера, 25-мп "фронталка" и 3D-сканер лица находятся в выдвижной секции, которая автоматически выползает, когда пользователь запускает приложение камеры. В остальное время, когда устройство выключено или приложение камеры закрыто, эта секция спрятана.Как говорят в Oppo, камера "выпрыгивает" очень быстро — за полсекунды, и эта цифра верна, по наблюдениям The Verge. Также, несмотря на наличие 6,4-дюймового OLED-дисплея, аппаратом можно легко управляться одной рукой.В остальном новинка близка к Samsung Galaxy S9 Plus: она имеет скругленные углы корпуса, а стекло, покрывающее переднюю и заднюю стороны, изогнуто.Места для датчика отпечатков пальцев не нашлось: Find X пользуется 3D-сканером, чтобы "узнавать" хозяина в лицо. Начинка соответствует высококлассному смартфону середины 2018 года: флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ "оперативки", до 256 ГБ встроенной памяти, батарея на 3730 мАч. Работает устройство на Android 8.1 Oreo с фирменной прошивкой Color OS.”Потом и пивом: как издеваются над смартфонами Oppo читайте такжеВ Китае Find X станет доступен для предзаказа сегодня. Сколько будет стоить новинка, в Oppo скажут позднее.