Генерал армии США Дэвид Барно и ученый Нора Бензаэль из Американского университета назвали факторы, которые в будущей войне могут обеспечить преимущества одной стороне над другой. Эксперты считают, что победа не обязательно будет за страной, которая ранее имела успехи в военном деле.

Генерал армии США Дэвид Барнои ученый Нора Бензаэль из Американского университета назвали факторы, которые в будущей войне могут обеспечить преимуществаодной стороне над другой. Эксперты считают, что победа не обязательно будет за страной, которая ранее имела успехи ввоенном деле.В частности, составляющими успеха стануткосмические и компьютерные технологии, искусственный интеллект и робототехника.Такие технологии в прошлых глобальных конфликтах почти не использовались.По словам специалистов, даже не имеющиеопыта масштабных боевых действий страны, которые обладают высокотехнологичныморужием, могут иметь преимущества перед ранее авторитетными военными державами.К тому же, военная стратегия таких стран свободна от опыта прошлого, который можетмешать в правильной оценке будущего, передает издание War On The Rocks.Также Барно и Бензаль упомянулии о роли так называемого "х-фактора". "Простое внесение изменений в современныесистемы и процессы ведения боевых действий может оказаться катастрофическим дляпротивников", – считают американские эксперты.Напомним, ранее на телевидении появились рекомендациироссиянам по поводу выживания в условиях ядерной атаки. "Продуктовыйнабор Судного дня" состоит из риса, овсяной крупы, консервов, оливковогомасла и сухого молока. Чтобы снизить воздействие радиации, понадобится йод, адля обеззараживания помещений и предметов рекомендуется прихватить с собойнесколько литров хлорки.