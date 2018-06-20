Генерал армии США Дэвид Барно
и ученый Нора Бензаэль из Американского университета назвали факторы, которые в будущей войне могут обеспечить преимущества
одной стороне над другой. Эксперты считают, что победа не обязательно будет за страной, которая ранее имела успехи в
военном деле.
Генерал армии США Дэвид Барно
и ученый Нора Бензаэль из Американского университета назвали факторы, которые в будущей войне могут обеспечить преимущества
одной стороне над другой. Эксперты считают, что победа не обязательно будет за страной, которая ранее имела успехи в
военном деле.
В частности, составляющими успеха станут
космические и компьютерные технологии, искусственный интеллект и робототехника.
Такие технологии в прошлых глобальных конфликтах почти не использовались.
По словам специалистов, даже не имеющие
опыта масштабных боевых действий страны, которые обладают высокотехнологичным
оружием, могут иметь преимущества перед ранее авторитетными военными державами.
К тому же, военная стратегия таких стран свободна от опыта прошлого, который может
мешать в правильной оценке будущего, передает издание War On The Rocks.
Также Барно и Бензаль упомянули
и о роли так называемого "х-фактора". "Простое внесение изменений в современные
системы и процессы ведения боевых действий может оказаться катастрофическим для
противников", – считают американские эксперты.
Напомним, ранее на телевидении появились рекомендации
россиянам по поводу выживания в условиях ядерной атаки. "Продуктовый
набор Судного дня" состоит из риса, овсяной крупы, консервов, оливкового
масла и сухого молока. Чтобы снизить воздействие радиации, понадобится йод, а
для обеззараживания помещений и предметов рекомендуется прихватить с собой
несколько литров хлорки.