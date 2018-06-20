В соцсетях и южноамериканских СМИ стала распространяться видеозапись, на которой запечатлено некрасивое поведение бразильских болельщиков по отношению к нашим соотечественницам на ЧМ-2018. Они учат молодых женщин похабной фразе на португальском языке.

В соцсетях и южноамериканских СМИ стала распространятьсявидеозапись, на которой запечатлено некрасивое поведение бразильских болельщиковпо отношению к нашим соотечественницам на ЧМ-2018. Они учат молодых женщин похабной фразена португальском языке.Не знающие переводанепристойных слов россиянки радостно повторяли за бразильцами оскорбления. Личностьодного из хулиганов удалось установить.Им оказался сотрудникюжноамериканской авиакомпании из Сан-Паулу Фелипе Уилсон. Дерзкая выходка дорогообойдется мужчине. За неподобающее поведение он будет уволен, передаетинформационный портал UOL.Примечательно, что это не единственныйподобный случай. Ранее в Сети появился другой ролик, на котором несколькобразильцев учат кричалке про "розовую вагину" россиянку в центреМосквы. Девушка, не понимая смысла, повторяла слова за бразильцами.На родине фанатов подобные инцидентывызвали возмущение. Виновники произошедшего извинились за свое поведение.Напомним, ЧМ-2018 проходит в России с 14 июняпо 15 июля.Церемония открытия ЧМ-2018 прошла 14 июня на московском стадионе"Лужники". Мундиаль проводится на 12стадионах в 11 городах. Наша страна в первый раз в своей истории стала хозяйкоймирового первенства по футболу.