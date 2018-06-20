В соцсетях и южноамериканских СМИ стала распространяться
видеозапись, на которой запечатлено некрасивое поведение бразильских болельщиков
по отношению к нашим соотечественницам на ЧМ-2018. Они учат молодых женщин похабной фразе
на португальском языке.
В соцсетях и южноамериканских СМИ стала распространяться
видеозапись, на которой запечатлено некрасивое поведение бразильских болельщиков
по отношению к нашим соотечественницам на ЧМ-2018. Они учат молодых женщин похабной фразе
на португальском языке.
Не знающие перевода
непристойных слов россиянки радостно повторяли за бразильцами оскорбления. Личность
одного из хулиганов удалось установить.
Им оказался сотрудник
южноамериканской авиакомпании из Сан-Паулу Фелипе Уилсон. Дерзкая выходка дорого
обойдется мужчине. За неподобающее поведение он будет уволен, передает
информационный портал UOL.
Примечательно, что это не единственный
подобный случай. Ранее в Сети появился другой ролик, на котором несколько
бразильцев учат кричалке про "розовую вагину" россиянку в центре
Москвы. Девушка, не понимая смысла, повторяла слова за бразильцами.
На родине фанатов подобные инциденты
вызвали возмущение. Виновники произошедшего извинились за свое поведение.
Напомним, ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня
по 15 июля.
Церемония открытия ЧМ-2018 прошла 14 июня на московском стадионе
"Лужники". Мундиаль проводится на 12
стадионах в 11 городах. Наша страна в первый раз в своей истории стала хозяйкой
мирового первенства по футболу.