Эксперты выяснили, за какую стоимость сдают жилье в российской столице на время чемпионата мира по футболу.

Средняя ставка на аренду квартир в Москве на время ЧМ-2018 колеблется в диапазоне от 20 до 30 тысяч рублей в сутки, говорится в сообщении компании "МИЭЛЬ-Аренда".Предложения начали поступать еще зимой, и тогда ставки стартовали с 28 тысяч рублей, однако чем ближе был чемпионат, тем разнообразнее становилось предложение, отмечают аналитики.В настоящее время разброс ставок огромен – стоимость суток съемного жилья во время чемпионата начинается с 4 тысяч рублей и доходить до 150 тысяч.Почти треть всего предложения составляют квартиры стоимостью 20-30 тысяч рублей в сутки, чуть меньше приходится на жилье в 10-20 тысяч рублей. Жилье стоимостью до 10 тысяч рублей в сутки составляет чуть менее 20% , менее 10% - квартиры по цене до 5 тысяч рублей.Порядка 27% - квартиры, расположенные в ЦАО, стоимость таких вариантов начинается с 5 тысяч рублей – за эти деньги можно снять однушку недалеко от станции метро "Комосомольская".За те же деньги предлагается аналогичный вариант в районе станции метро "Саларьево". Квартиры для футбольных болельщиков, расположенные на конечных станциях, составляют 10% всего предложения.Самый дорогой вариант в базе агентства – двухуровневый пентхаус с дизайнерским ремонтом в элитном ЖК на западе Москвы. Сутки аренды этой недвижимости обойдутся в 160 тысяч рублей. Арендаторы получат также собственный лифт, бассейн, баню, спортзал, выход на крышу и даже кинотеатр.