Розничные цены на бензин в России стабилизировались. Незначительное подорожание топлива отмечается только в отдельных регионах, на что тут же реагирует Федеральная антимонопольная служба. Об этом говорилось сегодня на совещании, которое Владимир Путин провел с членами правительства. Разговор касался и других проблем - детского отдыха, доступности и качества лекарств и, конечно же, футбола.

Розничные цены на бензин в России стабилизировались. Незначительное подорожание топлива отмечается только в отдельных регионах, на что тут же реагирует Федеральная антимонопольная служба. Об этом говорилось сегодня на совещании, которое Владимир Путин провел с членами правительства. Разговор касался и других проблем — детского отдыха, доступности и качества лекарств и, конечно же, футбола.Матч между Португалией и Марокко должен был вот-вот начаться, когда в кабинет вошел Владимир Путин, и министрам пришлось отложить в сторону телефоны. Для нового состава правительства (теперь в заседаниях участвует и глава Счетной палаты Алексей Кудрин) это был первый отчет перед президентом."Все у нас занимаются сейчас футболом. Радуемся за наших футболистов, желаем им побед в последующих играх. Но жизнь идет своим чередом, и первый из рабочих вопросов – это, конечно, ситуация на рынке горюче-смазочных материалов", — говорит президент.Бензин в мае подорожал из-за стремления топливных компаний продать его за границу. Пришлось вмешаться."В ближайшем будущем можно говорить даже о том, что эти цены будут расти дальше даже в пределах существующей и растущей инфляции, — докладывает руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. – На переговорах с нефтяными компаниями достигнуты те цели, которые ставились. Если кто-то пытается в этой ситуации действовать уже не в рамках законодательства, то мы это пресекаем"."О некоторых соображениях по поводу того, чтобы обязать все компании, которые добывают нефть, имеют лицензию… обязать их определенные объемы направлять на НПЗ с последующей обязательной продажей на внутреннем рынке. Слышали? – спрашивает Владимир Путин."Да, слышали, мы об этом в принципе договорились", — отвечает вице-премьер Дмитрий Козак.По оценке антимонопольной службы, цены на топливо в России за последнее время стабилизировались, а где-то даже чуть снизились. Но резкий рост перед этим вынуждает правительство реагировать. Владимир Путин требует не оставлять тему без внимания.От стоимости топлива зависят и цены на сельскохозяйственную продукцию."Мы предлагаем разработать комплекс мер, который позволит компенсировать сельхозтоваропроизводителям потери, которые они понесли в результате удорожания горюче-смазочных материалов", — говорит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.А вот как отразился скачок на стоимости авиабилетов, спрашивает Владимир Путин у главы Минтранса. Министр отвечает: государство продолжит субсидировать внутренние перелеты. В первую очередь, дальневосточное направление; об этом говорили на "Прямой линии с президентом". И, конечно, Крым.Расчеты Ростуризма: недельный отдых на двоих с перелетом в Крыму обойдется в 22 тысячи рублей, в Сочи — 28 тысяч. И это в среднем вдвое дешевле, чем ехать в отпуск за границу. Дополнительным стимулом для роста, говорят в правительстве, стало решение о скидке в 50% для детей на железнодорожные билеты."Как, кстати, организована безопасность детей во время летнего пребывания? – спрашивает глава государства."На контроль взято порядка 46 тысяч детских лагерей всех видов, — докладывает глава МЧС Евгений Зничев. — Особое внимание уделяется группам детей, пребывающих в походах, на туристских маршрутах и маршрутах сплавов, проходящим по труднодоступной местности".Главе МЧС задан еще один вопрос: как организована помощь пострадавшим от весеннего паводка? Якутия, Алтайский край, Волгоградская область... Местные власти запросили дополнительные средства из бюджета."Деньги в бюджете есть, — уверяет Антон Силуанов, министр финансов России. — Они выделяются незамедлительно после того, как регионом будут представлены списки пострадавших"."Не затягивайте, — требует президент. — Нужно делать это вместе с региональными властями, но делать это быстро. Излишняя бюрократия ни к чему, потому что людям нужно помогать, они не знают, кто там что затягивает и кто в чем виноват".Обсудили сегодня вопрос качества и доступности лекарств. Государством на закупку уже выделено почти полтриллиона рублей. Но спросили журналисты Веронику Скворцову и про футбол."У меня специальная мониторная система по каждому прошедшему матчу, — говорит министр здравоохранения Вероника Скворцова. — И если что, вылезает красный флажок; я вижу, что что-то серьезное, тогда лично подключаюсь к этому вопросу. Но, слава богу, пока все идет нормально".В конце концов положительные эмоции от футбольных побед тоже улучшают самочувствие.