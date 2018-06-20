Сравнительно недавно в бьюти-сфере появился термин фейсбилдинг – омолаживающая гимнастика для лица. Автор методики, немецкий хирург Рейнхольд Бенц, мечтал помочь своей подруге балерине, сохранившей к 42 годам прекрасное тело, но имевшей увядшее постаревшее лицо. Он разработал для нее комплекс упражнений и вскоре представил его миру буквально, как панацею от старения.

Сравнительнонедавно в бьюти-сфере появился термин "фейсбилдинг"– омолаживающая гимнастика для лица. Автор методики, немецкий хирургРейнхольд Бенц, мечтал помочь своей подруге балерине, сохранившей к 42 годампрекрасное тело, но имевшей увядшее постаревшее лицо. Он разработал для нее комплексупражнений и вскоре представил его миру буквально, как панацею от старения.Якобы,это ноу-хау и лицевые мышцы укрепляет, и овал подтягивает, и контурыподчеркивает, и мускулы делает упругими. Неудивительно, что многие дамыринулись осваивать новую возможность продлить себе молодость. Однако нашлисьпротивники фейсбилдинга, которые доказательно развенчали пользу этого способаомолодиться. Dni.Ru поговорили об этом с Верой Колывановой, экспертом пооздоровлению и омоложению лица. Специалист наглядно объяснила, в чем самыйглавный минус фейсбилдинга."Представьте пиджак с лицевойстороной из твида и подкладкой из шелка. Предположим, что верх пиджака – этокожные покровы лица, а подкладка – это мышечная ткань. Мы постирали пиджак –подкладка села и стянулась. При этом его поверхность непременно пойдет пузырямии станет неровной. То же происходит и с лицом. Упражнения фейсбилдингаспазмируют и без того напряженные лицевые мышцы, которые со временем и такстановятся тугими и твердыми. С возрастом мышечная ткань "усаживается" подобноподкладке пиджака, теряя эластичность и объем. Получается, мышцы натянуты, а кожасверху них собирается в складочку, словно твидовая поверхность постиранногопиджака", – поясняет Вера Колыванова.Анатомия строения мышечной тканилица тоже говорит не в пользу фейсбилдинга, уже хотя бы потому, что лицевыемышцы всю жизнь находятся в напряжении из-за постоянного движения. Мы заставляемих работать, принимая пищу, разговаривая, улыбаясь, плача, смеясь или хмурясь.Даже когда мы молчим, импульсы все равно передают лицу наше настроение, отсюдавыражение "все эмоции на лице". С возрастом от постоянной мимики мышцы человекаизнашиваются и грубеют. По мнению эксперта, это,в том числе, приводит к спайкам и фиброзам различной степени."Старениеначинается там, где появляются спаечные образования и фиброзная паутина, -считает специалист. – Так развиваются негативныефизиологические процессы. Поэтому дополнительное напряжение мышечной ткани спомощью фейсбилдинга дает обратный эффект, ускоряя процесс старения".Альтернатива фейсбилдингу есть,считает Вера Колыванова. В качестве варианта эксперт предлагает метод омоложения лица и шеи, основанный на остеопатическихпринципах и ручной коррекции, который доступен любой женщине. В этом случае, ключевуюроль в воздействии на лицевую мышечную ткань играет ее расслабление."Чтобы вернуть лицу молодость, акожным покровам упругость, мы должны регулярно расслаблять лицевые мышцы,снимая спазм и напряжение, – утверждает она. – Лицо необходимо "размягчать" какпластилин, это и дает выраженный лифтинг-эффект. Достигается он путемупражнений, построенных по методу мануальной коррекцией или ишемической компрессии,то есть сильным непродолжительным зажимом наиболее болезненных точекв мышце, что приводит к ее обезболиванию и расслаблению. Таким образом, лицевыемускулы постепенно расправляются, восстанавливается их объем, улучшаетсякровообращение и лимфатический ток. Мы показываем мышцам новое положение, вкотором они должны находиться, возвращая лицу подтянутость и красоту".Впрочем,не стоит забывать о том, что этот процесс работы над собой не должен бытьразовой акцией. Получив результат однажды, нельзя в дальнейшем пренебрегатьтренировками, так как лицевые мышцы требуют постоянной стимуляции и регулярногорасслабления.