В Парагвае от ушедшего из дома 20-летнего Хуана Пенайо не было вестей, поэтому когда местная полиция обнаружила останки сожженного тела, то родственники приняли их за исчезнувшего молодого человека. Они организовали похороны, в самый разгар которых Хуан вернулся домой живым и невредимым.

В Парагвае мужчина отсутствовал всего несколько дней, а когда вернулся домой, то попал на собственные похороны.Как пишет Mirror, от 20-летнего Хуана Пенайо у родных во время его отсутствия не было вестей, поэтому когда местная полиция обнаружила останки сожженного тела, то члены семьи Пенайо приняли их за исчезнувшего Хуана.Правоохранители отдали останки семье для захоронения, но в разгар церемонии похорон "покойник" вернулся домой, и напугав, и обрадовав родственников.Из-за ослабленного контроля на границе с Бразилией в этом районе Парагвая процветает преступность, поэтому насильственная смерть молодого человека не показалась его родственникам странной, сообщает РИА Новости.