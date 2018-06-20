Четверо молодых людей набросились с кулаками на бригаду дорожных рабочих, которые наносили разметку на пешеходном переходе. Камера наблюдения зафиксировала момент рукоприкладства.

Четверо молодых людей набросились с кулаками на бригаду дорожных рабочих, которые наносили разметку на пешеходном переходе. Камера наблюдения зафиксировала момент рукоприкладства.Стычка произошла около 02:20 ночи 19 июня на углу улиц Гоголя и Красноармейской. Первоначально, как рассказал "Республике" один из рабочих, неподалеку от "зебры" остановилась легковушка, а находившиеся в салоне молодые люди принялись сыпать оскорблениями."Они начали выкрикивать в наш адрес ругательства, задевая наше мужское достоинство и намекая на принадлежность к лицам нетрадиционной половой ориентации. Возможно, им не понравилось, что мы перегородили часть дороги, а может, причина и в другом. Кричали долго. Сначала мы попросили вежливо этого не делать. Разумеется, после что-то сказали в ответ", — уточнил он.На кадрах видно, как молодые люди набросились на рабочих, а спустя несколько секунд несколько человек уже были на асфальте. Дорожники дали достойный отпор, так что вскоре схватка завершилась."Мы получили легкие травмы: кто-то получил в челюсть, кто-то в глаз, кто-то по бокам. Им тоже досталось", — резюмировал рабочий, отметив, что было подано заявление в полицию.