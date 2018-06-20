Точка в обсуждении законопроекта о повышении пенсионного возраста еще не поставлена – возможно, документ ждут корректировки, и довольно серьезные. Однако реакция на него не заставила себя долго ждать.

Точка в обсуждениизаконопроекта о повышении пенсионного возраста еще не поставлена – возможно,документ ждут корректировки, и довольно серьезные. Однако реакция на него незаставила себя долго ждать.Петиция об отмене пока непринятого закона за считанные дни собрала больше миллиона подписей (а ранееопросы показали, что повышение пенсионного возраста поддерживают не более 6%россиян); профсоюзы потребовали смягчить некоторые пункты в законопроекте, а наэто, в свою очередь, откликнулось и российское правительство. Вице-премьерТатьяна Голикова пообещала, что при расчете пенсий не будет использоваться такназываемая балльная система. Я напомню: такой механизм подразумевал, что приначислении пенсии учитывается не только возраст и стаж человека, но инакопленные им "баллы", которые складывались исходя из размеров отчислений изего заработков в Пенсионный фонд. В условиях, когда вся страна тридцать летполучала "зарплаты в конвертах", такая система означала, что достойные пенсиине светят практически никому.Татьяна Голикова назваларешение отказаться от баллов "сложным" и подчеркнула, что на это требуетсявремя. Одновременно она заявила и о том, что сейчас в высокой степениготовности находится концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК) –ожидается, что на обсуждение ее вынесут уже к осени. Если коротко, системаиндивидуального пенсионного капитала подразумевает, что сумма ежемесячныхперечислений может быть по желанию человека увеличена или уменьшена вплоть донуля; он может снимать накопления досрочно, передавать сбережения понаследству. Можно пойти по пути "автоматического" накопления ИПК – в этомслучае перечисления составят 6% от зарплаты. Но в конечном счете человек вправесамостоятельно решать, какой будет его пенсия, и отказаться от "автоматических"перечислений или же увеличить (уменьшить) их размер. Государство же со своейстороны обеспечивает только минимальную обязательную (солидарную) часть пенсии.Предполагается, что этот проект может быть запущен уже в 2020 году.При этом гражданампредлагается воспользоваться услугами негосударственных пенсионных фондов – планируется,что именно в них будет поступать и через них формироваться ИПК.В целом же, пообещалаГоликова, средний размер пенсии должен сложиться на уровне не менее 40% от зарплаты,которую получал человек, а в идеале и больше.Но насколько осуществимыэти планы?Подводныекамни новой пенсииСомнений в благихнамерениях правительства нет – как и в том, что повышение пенсионного возраста,очевидно, объективно необходимо: если ничего не менять, через десять лет вРоссии на каждого работающего будет приходиться по три пенсионера, а этонеподъемная бремя и для государства, и для самих работающих людей. Но понятно при этом, чтоперемены требуют времени. Вот несколько причин, по которым выплаты будущимпенсионерам еще очень долго могут оказаться, мягко говоря, скромными.Как призналась ТатьянаГоликова, быстро отменить балльную систему не получится. Это значит, чтомиллионы пенсионеров, получавшие "серую" зарплату, еще очень долго могутрассчитывать лишь на минимальные выплаты.Формированиеиндивидуального пенсионного капитала вряд ли поможет людям с небольшимизарплатами. Если человек сам выбирает, сколько ему перечислять "на старость", адоходы его невелики, высока вероятность, что он и вовсе может отказаться откаких-либо перечислений.Пока в России не всезарплаты тотально "белые", реалистичность проекта ИПК остается под большимвопросом.Негосударственныепенсионные фонды – не столь надежные структуры, как нам когда-топредставлялось. За последние годы "лопнули" 34 негосударственных пенсионныхфонда, в которых "сгорели" 11 млрд рублей накоплений россиян.Пенсии, несмотря на всестарания правительства и самих будущих пенсионеров, могут "не успеть" заинфляцией. Уже сейчас мы видим, как с ростом цен на топливо дорожают другиетовары и услуги. А что будет дальше? Тем более невозможно предсказать, во чтопревратятся нынешние сбережения через, допустим, 15-20 лет.Такчто же делать?Не будем скептиками:наверняка когда-нибудь ситуация с пенсиями изменится к лучшему. Но жить надосегодня. И думать о том, какой будет ваша жизнь после выхода на пенсию. Этотпериод называется ужасным словом "возраст дожития" и для людей, которые вближайшие годы выйдут на пенсию, составит, по прогнозам, 25-30 лет. Не хотелосьбы такой огромный срок "доживать" – треть жизни стоило бы посвятить себе, своиминтересам и удовольствиям.Где взять на это деньги? Одиниз вариантов справиться с ситуацией – это, например, вкладываться в недвижимостьи получать от нее доход. Сейчас для этого идеальные возможности: низкаяпроцентная ставка по ипотеке и другим кредитам (замечу: пока низкая –стремительный рост инфляции, о чем говорилось выше, может привести к ееповышению), лояльный подход банков к заемщикам, оживление строительного рынка,приезд в Россию миллионов мигрантов – людей, которые нуждаются в арендномжилье… В сущности, все большие капиталы на недвижимости были созданы именно втакие периоды. Но даже если речь идет не о богатстве, а о достойной инезависимой жизни – это тоже "тот самый" случай. По сути говоря, у тех, ктохочет обеспечить себе безбедную старость, другого выхода сейчас и нет.Начнем с того, что даженебольшой пассивный доход от сдачи недвижимости в аренду уже позволит вамперестать бояться потери работы. Зачем терпеть маленькую зарплату и начальникас дурным характером, если можно, обеспечив себе "подушку безопасности",неспешно поискать нормальное место работы. С ростом доходов ваша уверенность всебе, в будущем лично вашем и вашей семьи будет расти. Куда сильнее и быстрее,чем при работе "с девяти до пяти".Грамотная работа снедвижимостью (в частности, со сдаваемой в аренду) гарантирует вам безбеднуюстарость. Или, если у вас маленькие дети, обеспечит их к совершеннолетиюсобственным бесплатным жильем, стоимость которого (если квартира, например,взята в ипотеку) за эти годы выплатят арендаторы.Можно найти и другиеварианты, подходящие лично для вас. Многие считают бизнес занятием рискованным(и во многих случаях это действительно так). Ну а если рассмотреть вариант непокупки и руководства предприятием, а того, что сейчас называетсясамозанятостью? Ведь наверняка есть что-то, что вы умеете делать лучше всего,или то, чему сможете быстро научиться (деятельность в смежной области, а то ипринципиально новая), переквалифицироваться. Вряд ли можно обещать, что эта,как принято говорить, "работа на себя, а не на дядю" молниеносно принесетбольшие доходы. Но, как минимум, вы станете хозяином самому себе, своемувремени, не будете зависеть от работодателя – только от своих усилий. Кстати,заодно исчезнет повод жаловаться на то, что нормальной работы сейчас не найти,особенно людям в возрасте.К сожалению, в Россиимало кто умеет считать деньги и распоряжаться ими. Приходится слышать: эти 10или 20 тысяч меня не спасут, мне надо сразу и много. Но так не бывает. Благосостояние– это долгая работа, она делается постепенно, шаг за шагом. И без повышениясвоей финансовой грамотности, понимания рынка, его требований, вряд ли что-тополучится. Ведь если вы, к примеру, хотите зарабатывать сами, без оглядки наработодателя, то нужно по меньшей мере понимание того, насколько велик будетспрос на ваши услуги. Этому тоже нужно учиться – думать, просчитывать, анализирваоть.Главное – начать, сделатьпервый шаг. И не ждать, пока государство предложит вам пенсию сказочныхразмеров – если такое и произойдет, то, скорее всего, очень нескоро. А ведьтолько от человека зависит, на что он тратит свое время – на полноценную жизньили на "дожитие".