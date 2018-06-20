Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий сделал важное заявление. Он рассказал, что больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале.
Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий сделал важное заявление. Он рассказал, что больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале.
Первый канал продолжает терять спортивных комментаторов ЧМ-2018. Вслед за спортивным журналистом Василием Уткиным о своих планах прекратить комментировать последующие матчи чемпионата мира по футболу сообщил бывший наставник российской сборной по футболу Леонид Слуцкий.
О завершении своей работы на телеканале специалист сообщил прямо во время телетрансляции игры между россиянами и египтянами. Впрочем, называя причину такого решения, эксперт был немногословен. "К сожалению для меня, я заканчиваю работу на Первом канале, потому что необходимо приступить к другой деятельности", – заявил Слуцкий, комментируя важный для сборной России матч.
Позже спортивный эксперт внес больше ясности в данную ситуацию, тем самым развеяв многочисленные слухи в Сети, передает . "Всем известно, что я уезжаю работать", – объяснил Слуцкий.
Стоит отметить, что российский специалист сейчас является главным тренером голландского "Витесса". Он должен провести первую тренировку 24 июня, пишет .
Ранее российский спортивный комментатор Георгий Черданцев жестко раскритиковал работу Слуцкого в рамках ЧМ-2018. По его мнению, специалист показал посредственную работу в тандеме с Виктором Гусевым. Он также заявил, что российские комментаторы "не дают огня".
Напомним, что ранее спортивный журналист Василий Уткин без объяснения причин отказался от сотрудничества с Первым каналом. При этом он призвал болельщиков не расспрашивать его об обстоятельствах случившегося. "Вы, конечно же, хотите знать, почему так получилось. Я прошу вас уважать мое право, а я хочу об этом не говорить", – резюмировал спортивный комментатор.