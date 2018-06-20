Остаются буквально минуты до старта второго матча группового этапа Чемпионата мира Россия-Египет. Матч непростой, от которого для нашей сборной многое зависит. Люди уже заполнили трибуны стадиона Санкт-Петербург. Среди тех, кто находится на стадионе — много узнаваемых лиц. И обязательно среди фанатов и гостей — жены, дети, родители наших футболистов, которые поддерживают своих близких.

Остаются буквально минуты до старта второго матча группового этапа Чемпионата мира Россия-Египет. Матч непростой, от которого для нашей сборной многое зависит. Люди уже заполнили трибуны стадиона "Санкт-Петербург". Среди тех, кто находится на стадионе — много узнаваемых лиц. И обязательно среди фанатов и гостей — жены, дети, родители наших футболистов, которые поддерживают своих близких.Нарядный Невский заполонен радостной толпой. Ощущение большого события и праздника. В ожидании матча Россия-Египет сюда стекаются люди со всего мира. До фанзоны чуть меньше километра. Но и за несколько часов до игры весь центр Петербурга — одна сплошная фанзона.Интернациональная северная столица. Пятнадцать чартеров из Египта, целые поезда русских болельщиков, кажется население города удвоилось. Костариканцы восхищаются красотами и гостеприимством. Мексиканцы, мароканцы. А вот и гости из Лос-Анджелеса. Русский флаг в руке — сегодня американцы болеют за нас.Но главные тут, конечно, русские и египетские болельщики. Первый матч сегодня — Россия : Египет.Но вот подтягиваются друзья Юрия Газинского. Прямо из Краснодара."Газик не робей, парочку забей!"Его супруга Александра, плохо спала, переживала. Переживает и сейчас. Мужа видит только по телевизору. Сегодняшний матч будет смотреть на стадионе.Переживает за сына и Адьям Кузяев. Вся родня будет болеть за Далера, да и за всю сборную. Матч обещает быть интересным.Каким будет счет, споры начинаются здесь, на Невском."Все уже отработано в 1 матче. Сыграйте 5:0. Ну или 3:1", — пожелал актер Михаил Боярский.Праздник в центре города продолжается.