В честь исторической победы сборной России в матче с Египтом на ЧМ-2018 производители премиальных смартфонов и аксессуаров создали iPhone X с именами всей команды и ее тренера. Люксовый бренд Caviar поздравил отечественных футболистов с очередным триумфом.

В честь исторической победы сборной России в матче с Египтом на ЧМ-2018 производители премиальных смартфонов и аксессуаров создали iPhone X с именами всей команды и ее тренера. Люксовый бренд Caviar поздравил отечественных футболистов с очередным триумфом.Разгромная победа российской сборной над командой из Египта со счетом 3:1 вдохновила Caviar на создание эксклюзивного дизайна iPhone. Новый смартфон выполнен в виде сетки из шестиугольников, традиционно украшающей футбольные мячи.На самом корпусе iPhone X выгравированы имена всей сборной, завяленной на ЧМ-2018, а также тренера – Станислава Черчесова. Более того, дизайн украшен игровыми номерами футболистов в трех цветов– под стать российскому государственному флагу.Сообщается, что модель "Caviar National Teams Russia Heroes" представлена лимитированным тиражом из 24 экземпляров. Это связано с количеством игроков в Сборной, плюс главный тренер команды.Создатели эксклюзивного дизайна убеждены, что вне зависимости от того, как дальше будут развиваться события на чемпионате, наша команда уже совершила исторический прорыв. Они добавили, что сборная показала потрясающий результат, которого она не достигала во всей современной истории."Мы хотим, чтобы вы запомнили это уникальное время, поэтому создали дизайн смартфона, который всегда будет напоминать вам о празднике футбола в России летом 2018 года", – заявили представители бренда. Более того, они рассказали, что верят в силу национальной команды и будут поддерживать соотечественников до самого конца.Стоимость смартфона "Caviar National Teams Russia Heroes" составит 237 тысяч рублей. Тираж ограничен.