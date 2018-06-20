20.06.2018

2018-06-20 15:25:32

Под Ростовом сгнивший столб упал на машину

В городе Новочеркасск Ростовской области сгнивший столб трамвайной линии упал на легковой автомобиль, передает портал . В результате произошедшего машина была сильно повреждена. обстоятельства произошедшего устанавливаются. по некоторым данным, столб упал сразу на три машины.