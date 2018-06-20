Обвиняемая в шпионаже член правления ПАО Интер РАО Карина Цуркан обжаловала решение о своем аресте.

Обвиняемая в шпионаже член правления ПАО "Интер РАО" Карина Цуркан обжаловала решение о своем аресте.Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.Там подчеркнули, что Московский городской суд рассмотрит жалобы женщины утром 28 июня.При этом, как передает "Интерфакс", в молдавском посольстве в Москве не получали никакой официальной информации относительно задержания Карины Цуркан, которая два года назад отказалась от молдавского гражданства в пользу получения российского.В дипмиссии знают о случившимся исключительно из средств массовой информации и поскольку Цуркан теперь россиянка, не собираются ничего предпринимать.43-летняя Карина Цуркан, которая является членом правления компании "Интер РАО" подозревается ФСБ в передаче сведений о подготовке крупных энергетических проектов РФ за рубежом Службе внешней разведки Румынии, которая в свою очередь, по некоторым данным, сотрудничает с американским Центральным разведывательным управлением.В компании дама отвечала за экспорт и импорт электроэнергии, а также за бизнес в Молдавии — Молдавскую ГРЭС в Приднестровье и поставки электроэнергии со станции Кишиневу.15 июня она была арестована на два месяца по обвинению в шпионаже. Если ее вина будет доказана, ей грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.Ранее сообщалось, что в посольстве Румынии не пытались выйти на контакт с Цуркан.