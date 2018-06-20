В ходе патрулирования территории сотрудники полиции на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Лескова, обнаружили пропажу...

К сотрудникам полиции ОМВД России по району Бибирево обратился гражданин Египта, который сообщил о пропаже сумки с документами на своё имя и на имя супруги, а также денежными средствами.В ходе патрулирования территории сотрудники патрульно-постовой службы на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Лескова, обнаружили пропажу.Как установили сотрудники полиции, мужчина был проездом в Москве и в этот день собирался ехать в другой город на чемпионат мира по футболу. На автобусной остановке на улице Лескова, он сел в такси и оставил на остановке принадлежащие ему вещи. Полицейские вернули находку владельцу.Египетский болельщик поблагодарил полицейских за оперативность.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29