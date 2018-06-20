Беседа коснулась правил безопасности детей на улицах, у водоемов и в общении с незнакомцами....

В летнем городском лагере, действующем на базе столичной школы № 896 сотрудник полиции ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное г. Москвы провела беседу, посвященную безопасности детей на улицах мегаполиса.Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОМВД майор полиции Елена Григорьева напомнила школьникам младших классов правила безопасности.Прежде всего, беседа коснулась Правил дорожного движения. Старший инспектор напомнила о необходимости быть внимательными при переходе проезжей части, двигаться только на разрешающий сигнал светофора. Также полицейский предупредила ребят об опасностях, с которыми можно столкнуться при общении с незнакомцами. Ни в коем случае нельзя садиться в чужой автомобиль, разговаривать с посторонними, и тем более рассказывать им о себе и своих близких. Летом также актуально повторить правила безопасного поведения на воде и вблизи водоемов. Елена Григорьева обсудила их с ребятами. Также майор полиции попросила школьников быть вежливыми в общественных местах. Например, в транспорте не шуметь, уступать место пожилым людям,В завершение урока юные слушатели поблагодарили гостью за познавательную беседу и пообещали быть осторожными и внимательными к окружающим.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22