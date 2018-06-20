На футбольном чемпионате мира матчем Польша – Сенегал завершается первый тур групповых состязаний. Два участника группы Н объявили стартовые составы, в которых выйдут на поле лидеры нападения двух команд – Роберт Левандовский и Садьо Мане.

На футбольном чемпионате мира матчем Польша – Сенегал завершается первый тур групповых состязаний. Два участника группы "Н" объявили стартовые составы, в которых выйдут на поле лидеры нападения двух команд – Роберт Левандовский и Садьо Мане.Вместе с ведущим нападающим мюнхенской "Баварии" в стартовом составе Польши выступят вратарь Шченсны и полевые игроки Чонек, Паздан, Пишчек, Рыбус, Блашчиковски, Зелиньски, Крыховяк, Гросицки и Милик.Мане, который выступает на клубном уровне за английский "Ливерпуль", компанию в составе Сенегала составят голкипер Ндиай, Сане, Сабали, Ваге, Кулибали, Гуйе, Ндиайе, Сарр, Ньянг и Диуф.