Дочь легендарного актера Спартака Мишулина Карина уже более
полугода конфликтует со своим предполагаемым с единокровным братом Тимуром
Еремеевым. Молодой человек утверждает, что он внебрачный ребенок артиста, однако его законная наследница считает юношу самозванцем.
Дочь легендарного актера Спартака Мишулина Карина уже более
полугода конфликтует со своим предполагаемым с единокровным братом Тимуром
Еремеевым. Молодой человек утверждает, что он внебрачный ребенок артиста, однако его законная наследница считает юношу самозванцем.
Карина обратилась в суд чтобы добиться правды, скоро
состоится очередное судебное заседание. По словам, Карины у нее есть документы доказывающие,
что история Еремеева – "полная фальсификация".
Мишулина считает, что Тимур затеял всю эту "катавасию" для
пиара, якобы, он является участником некой музыкальной группы и есть видео, в котором юноша поет что предпочитает нетрадиционный секс. Дочь артиста предположила, что Еремеев
просто пешка в большой игре: за ним стоят какие-то люди – гей-лобби или
состоятельный любовник продвигающие его на сцену. "У Еремеева наверняка есть
богатый спонсор. Сами подумайте, о мальчике раньше не было известно никому. А
сейчас его знает каждая собака. Я думаю, что никто просто не ожидал, что мы
подадим в суд. Все думали, что мы поплачем, нас сломают и мальчик станет
звездой. Но я оказалась сильной!" – добавила Мишулина.
Дочь артиста возмущена, из-за грязных слухов о ней, которые
поползли после участия молодого человека в ток-шоу. "Меня
сделали сумасшедшей, сказали, что я распутная девушка, которая с
пятнадцати лет жила с мужчинами и мой папа это поддерживал", -
посетовала Карина.
Женщина очень пострадала из-за этого скандала. Некогда востребованная
актриса, сейчас она сидит без работы. "В театре я на данный момент не
работаю, – вздыхает Карина. – Я думаю, что там просто рассудили так: "Нет
человека – нет проблем!" Видимо, директор принял решение меня уволить, чтобы на
театре не было никаких пятен.
Из-за желания Еремеева доказать свое родство с артистом пострадала
не только Мишулина, но и ее близкие. Старшему ребенку актрисы после выхода
телепередач в эфир стали приходить угрозы в социальных сетях, а мама Мишулиной
на нервной почве потеряла зубы. "Например, старшая постоянно
получает сообщения следующего содержания: "Чтоб ты сдохла, твоя мама –
проститутка, как ты вообще с ней живешь, ее надо лишить родительских прав". И в
каждом сообщении мат-перемат. А ведь у дочери сейчас переходный возраст, когда
особо впечатлительные дети выбрасываются из окон. У меня сейчас такое ощущение,
что идет целенаправленное уничтожение моей семьи. ", -
пожаловалась Карина.
Женщина надеется, что в скором времени ей удастся добиться
правды, она и ее близкие заживут спокойно. "Знаете, я на могиле папы и даже еще
при его жизни пообещала все-таки родить ему внука – Спартака Мишулина. Сейчас
вот закончатся все разбирательства, я немножко отдохну и обязательно выполню
обещание", – поделилась Карина с Sobesednik.ru.