Дочь легендарного актера Спартака Мишулина Карина уже более полугода конфликтует со своим предполагаемым с единокровным братом Тимуром Еремеевым. Молодой человек утверждает, что он внебрачный ребенок артиста, однако его законная наследница считает юношу самозванцем.

Дочь легендарного актера Спартака Мишулина Карина уже болееполугода конфликтует со своим предполагаемым с единокровным братом ТимуромЕремеевым. Молодой человек утверждает, что он внебрачный ребенок артиста, однако его законная наследница считает юношу самозванцем.Карина обратилась в суд чтобы добиться правды, скоросостоится очередное судебное заседание. По словам, Карины у нее есть документы доказывающие,что история Еремеева – "полная фальсификация".Мишулина считает, что Тимур затеял всю эту "катавасию" дляпиара, якобы, он является участником некой музыкальной группы и есть видео, в котором юноша поет что предпочитает нетрадиционный секс. Дочь артиста предположила, что Еремеевпросто пешка в большой игре: за ним стоят какие-то люди – гей-лобби илисостоятельный любовник продвигающие его на сцену. "У Еремеева наверняка естьбогатый спонсор. Сами подумайте, о мальчике раньше не было известно никому. Асейчас его знает каждая собака. Я думаю, что никто просто не ожидал, что мыподадим в суд. Все думали, что мы поплачем, нас сломают и мальчик станетзвездой. Но я оказалась сильной!" – добавила Мишулина.Дочь артиста возмущена, из-за грязных слухов о ней, которыепоползли после участия молодого человека в ток-шоу. "Менясделали сумасшедшей, сказали, что я распутная девушка, которая спятнадцати лет жила с мужчинами и мой папа это поддерживал", -посетовала Карина.Женщина очень пострадала из-за этого скандала. Некогда востребованнаяактриса, сейчас она сидит без работы. "В театре я на данный момент неработаю, – вздыхает Карина. – Я думаю, что там просто рассудили так: "Нетчеловека – нет проблем!" Видимо, директор принял решение меня уволить, чтобы натеатре не было никаких пятен.Из-за желания Еремеева доказать свое родство с артистом пострадалане только Мишулина, но и ее близкие. Старшему ребенку актрисы после выходателепередач в эфир стали приходить угрозы в социальных сетях, а мама Мишулинойна нервной почве потеряла зубы. "Например, старшая постояннополучает сообщения следующего содержания: "Чтоб ты сдохла, твоя мама –проститутка, как ты вообще с ней живешь, ее надо лишить родительских прав". И вкаждом сообщении мат-перемат. А ведь у дочери сейчас переходный возраст, когдаособо впечатлительные дети выбрасываются из окон. У меня сейчас такое ощущение,что идет целенаправленное уничтожение моей семьи. ", -пожаловалась Карина.Женщина надеется, что в скором времени ей удастся добитьсяправды, она и ее близкие заживут спокойно. "Знаете, я на могиле папы и даже ещепри его жизни пообещала все-таки родить ему внука – Спартака Мишулина. Сейчасвот закончатся все разбирательства, я немножко отдохну и обязательно выполнюобещание", – поделилась Карина с Sobesednik.ru.