Группировка Ленинград предстоящим летом на Главной сцене самого ожидаемого опенэйра года. Напомним, по результатам выборов президента Нашествия в 2017 году, с большим отрывом победил Сергей Шнуров – он набрал 21% голосов. Цифры с Главной сцены фестиваля объявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, добавив, что оказанное доверие поклонников Шнуров должен направить на развитие музыкальной культуры в стране. Теперь легитимно избранный лидер Главного приключения года готовится к триумфальному возвращению в свою вотчину!

"ГруппировкаЛенинград" предстоящим летом на "Главной сцене" самого ожидаемого опенэйрагода. Напомним, по результатам выборов "президента "Нашествия" в 2017 году, сбольшим отрывом победил Сергей Шнуров – он набрал 21% голосов. Цифры с "Главнойсцены" фестиваля объявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, добавив, что оказанноедоверие поклонников Шнуров должен направить на развитие музыкальной культуры встране. Теперь легитимно избранный лидер "Главного приключения года" готовитсяк триумфальному возвращению в свою вотчину!Всего полторамесяца томительного ожидания остается до "Главного приключения года": 3, 4 и 5августа тысячи НАШих со всех уголков мира соберутся на самом ожидаемом музыкальномпразднике в Большом Завидове Тверской области!К 20-летиюрадиостанции "НАШЕ Радио" музыканты вместе с идейным лидером группы Сергеем Шнуровым готовят для гостейсет из лучших треков группы."Мы, как обычно, делаем некий микс из давно полюбившихся песен иполюбившихся песен недавно. Если будет "Ленинград", то холодно не будет! Вотэто я вам обещаю" – заявилСергей Шнуров.Другими словами– феерия музыки, буйство красок и света, мощный звук и хиты на все времена:полный спектр незабываемых эмоций от мастеров слова слушателям обеспечен!Ярким дебютомна Нашествии-2018 станет выступление коллектива, известного не только своимтворчеством в стиле "панк-рок", но и активной пропагандой здорового образажизни, – группы "Порнофильмы"! Музыканты впервые приедут на фестиваль, и вчетверг, 2 августа, выйдут на "Главную сцену" с эксклюзивным полноценным концертом.Всех гостей ожидает настоящий энергетический взрыв и полное погружение ввеселое музыкальное безумие!Список артистовсцены "НАШЕ 2.0" также пополнился новыми именами. В первые выходные августа навторую площадку "Главного приключения года" выйдут: Aspen, Casual, Dругой Ветер, Jack Action, Kirov, LaScala, Radio Tapok, TheMeantraitors, "Инкогнито", "Ключи", "Команда БАГ", "МодеМ", "ОLЕГ", "Сансара", "ТАйМСКВЕР", "ЧерныйВторник", "Элизиум".Напомним, фестиваль "Нашествие" в девятнадцатый раз пройдет в Большом Завидове Тверской области 3, 4 и 5 августа2018 года. За долгий путьразвития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимыероссийские артисты.