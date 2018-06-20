Группировка
Ленинград предстоящим летом на Главной сцене самого ожидаемого опенэйра
года. Напомним, по результатам выборов президента Нашествия в 2017 году, с
большим отрывом победил Сергей Шнуров – он набрал 21% голосов. Цифры с Главной
сцены фестиваля объявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, добавив, что оказанное
доверие поклонников Шнуров должен направить на развитие музыкальной культуры в
стране. Теперь легитимно избранный лидер Главного приключения года готовится
к триумфальному возвращению в свою вотчину!
"Группировка
Ленинград" предстоящим летом на "Главной сцене" самого ожидаемого опенэйра
года. Напомним, по результатам выборов "президента "Нашествия" в 2017 году, с
большим отрывом победил Сергей Шнуров – он набрал 21% голосов. Цифры с "Главной
сцены" фестиваля объявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, добавив, что оказанное
доверие поклонников Шнуров должен направить на развитие музыкальной культуры в
стране. Теперь легитимно избранный лидер "Главного приключения года" готовится
к триумфальному возвращению в свою вотчину!
Всего полтора
месяца томительного ожидания остается до "Главного приключения года": 3, 4 и 5
августа тысячи НАШих со всех уголков мира соберутся на самом ожидаемом музыкальном
празднике в Большом Завидове Тверской области!
К 20-летию
радиостанции "НАШЕ Радио" музыканты вместе с идейным лидером группы Сергеем Шнуровым готовят для гостей
сет из лучших треков группы.
"Мы, как обычно, делаем некий микс из давно полюбившихся песен и
полюбившихся песен недавно. Если будет "Ленинград", то холодно не будет! Вот
это я вам обещаю" – заявил
Сергей Шнуров.
Другими словами
– феерия музыки, буйство красок и света, мощный звук и хиты на все времена:
полный спектр незабываемых эмоций от мастеров слова слушателям обеспечен!
Ярким дебютом
на Нашествии-2018 станет выступление коллектива, известного не только своим
творчеством в стиле "панк-рок", но и активной пропагандой здорового образа
жизни, – группы "Порнофильмы"! Музыканты впервые приедут на фестиваль, и в
четверг, 2 августа, выйдут на "Главную сцену" с эксклюзивным полноценным концертом.
Всех гостей ожидает настоящий энергетический взрыв и полное погружение в
веселое музыкальное безумие!
Список артистов
сцены "НАШЕ 2.0" также пополнился новыми именами. В первые выходные августа на
вторую площадку "Главного приключения года" выйдут: Aspen, Casual, Dругой Ветер, Jack Action, Kirov, LaScala, Radio Tapok, The
Meantraitors, "Инкогнито", "Ключи", "Команда БАГ", "МодеМ", "ОLЕГ", "Сансара", "ТАйМСКВЕР", "Черный
Вторник", "Элизиум".
Напомним, фестиваль "Нашествие" в девятнадцатый раз пройдет в Большом Завидове Тверской области 3, 4 и 5 августа
2018 года. За долгий путь
развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые
российские артисты.