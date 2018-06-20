Компания Google выпустила новое приложение для Android, позволяющее бесплатно слушать подкасты, подписываться на новые выпуски и загружать их в память устройства для воспроизведения в офлайне. Как и во многие другие продукты поисковика, в Podcasts встроены рекомендательные алгоритмы, предлагающие новый контент с учетом предпочтений, привычек и вкусов пользователя.

Компания Google выпустила новое приложение для Android, позволяющее бесплатно слушать подкасты, подписываться на новые выпуски и загружать их в память устройства для воспроизведения в офлайне. Как и во многие другие продукты поисковика, в Podcasts встроены рекомендательные алгоритмы, предлагающие новый контент с учетом предпочтений, привычек и вкусов пользователя.К прослушиванию доступны свыше 2 миллионов подкастов. Пользователи могут настраивать скорость воспроизведения, пропускать паузы, скачивать выпуски и просматривать эпизоды, которые не были дослушаны до конца. Podcasts тесно интегрирован с "Ассистентом": можно начать прослушивание в дороге и продолжить на смарт-колонке Google Home.В течение ближайших месяцев Podcasts наделят функциями искусственного интеллекта. Например, появится возможность отображать субтитры и перематывать вперед до следующего момента, если сюжет неинтересен. Кроме того, текст на незнакомом пользователю языке может быть переведен в режиме реального времени.∎В Google Datally добавили новые способы экономить мобильный трафик читайте такжеСкачать приложение можно из магазина Google Play. Выпускать iOS-версию компания пока не планирует.