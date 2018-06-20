Радиостанции – устройства, предоставляющие возможность бесплатной связи, независящей от зоны покрытия, поэтому они остаются востребованными не только среди представителей спецслужб, но и во многих сферах деятельности и активного отдыха.

Радиостанции – устройства, предоставляющие возможность бесплатной связи, независящей от зоны покрытия, поэтому они остаются востребованными не только среди представителей спецслужб, но и во многих сферах деятельности и активного отдыха.

Одним из лучших вариантов для организации радиосвязи во многих случаях являются радиостанции марки Midland. Они обладают рядом особенностей, выгодно отличающих их от аналогов других брендов, поэтому они находят себе применение в решении разных задач организации связи.

Особенности и преимущества радиостанций Midland

При первом знакомстве с рациями Midland, они привлекают современным эргономичным дизайном. Размер и форма корпуса способствуют удобному расположению в руке, обеспечивая удобство пользования устройством. Кстати, панели корпуса съемные, что позволяет самостоятельно заменить панель при повреждении.

Рации Midland представлены безлицензионными моделями, т.е. их эксплуатация не нуждается в получении специального разрешения. При этом их функционал настолько широк, что многие модели можно использовать для реализации профессиональных целей, хотя показатели прочности не у всех моделей рассчитаны на эксплуатацию в тяжелых условиях.

В отличие от любительских моделей других марок, рации Midland могут работать и от батареек, и от аккумулятора. Устройства оснащаются достаточно длинными антеннами, обеспечивающими передачу данных в достаточно большом радиусе.

Преимущества радиостанций Midland:



интуитивно простой интерфейс;



достаточно высокая дальность связи;



длительное время работы аккумулятора, возможность регулировки мощности;



высокое качество сборки.



Для удобства пользования разработчики раций Midland наделили их некоторыми свойствами, присущими мобильным телефонам, такими как:



подсветка дисплея, обеспечивающая удобство эксплуатации рации в темноте;



функция блокировки клавиш, предупреждающая случайные изменения настройки аппаратуры;



режим вибровызова, который будет полезный для охотников и людей, ведущих тайное наблюдение.



Некоторые модели оснащены функцией «коды групп», обеспечивающей возможность организации конфиденциальных переговоров между членами определенной группы.

Где могут использоваться рации Midland

Радиостанции Midland – отличный вариант для организации связи между туристами, путешественниками, археологами. Их используют рыбаки и охотники, горнолыжники и сноубордисты. Они применяются и в профессиональной деятельности: на складах и строительных объектах, службами охраны и безопасности и во многих других случаях, когда нужна быстрая, недорогая радиосвязь. Производителем предусмотрена поставка некоторых моделей наборами из двух раций, что удобно и финансово выгодно.

В компании «СпецТехКонсалтинг» можно купить радиостанции Midland для реализации разных целей. Ознакомиться с моделями раций и их характеристиками можно на сайте компании. Доставку выбранных раций можно заказать в любой регион России.