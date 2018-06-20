В преддверии исторического футбольного матча Россия-Египет в прямом эфире программы 60 минут Рамзан Кадыров дал свой прогноз на предстоящую игру.

В преддверии исторического футбольного матча Россия-Египет в прямом эфире программы "60 минут" Рамзан Кадыров дал свой прогноз на предстоящую игру.Я всегда верю в нашу команду и уверен, что они выиграют. У нас есть самый лучший тренер, его выбрали все профессионалы – это Черчесов.Глава Чеченской республики рассказал о том, что он очень хорошо знаком с нападающим Салахом и египетскую сборную знает, как никто другой. По словам Кадырова, настой у египтян боевой. Но он надеется, что наша сборная настроена на победу не в меньшей степени.У них есть стимул, они выиграли красиво у саудовцев 5:0, и я уверен, что они будут продолжать дальше радовать нас. И хотя египетская команда очень сильная, наши тоже не подарок для них. Я уверен, что мы покажем хорошую, профессиональную игру.Главы Чечни пригласил завтра, 20 июня, египетскую сборную отведать национальное чеченское блюдо жижиг-галнаш. Рамзан Ахматович уточнил, что качество угощения напрямую будет зависеть от итога сегодняшней встречи. "Если мы выиграем, будет — хороший, а если мы проиграем — средний", — сказал Кадыров.