На стадионе Лужники завершился матч между сборными Португалии и Марокко. Благодаря голу в ворота соперников Криштиану Роналду обогнал игрока сборной России Дениса Черышева в гонке бомбардиров чемпионата мира 2018 года.

На стадионе "Лужники" завершился матч между сборными Португалии и Марокко. Благодаря голу в ворота соперников Криштиану Роналду обогнал игрока сборной России Дениса Черышева в гонке бомбардиров чемпионата мира 2018 года.Болельщики успели заметить, что сборная России показывает невероятно впечатляющие результаты на своем домашнем чемпионате мира. За две игры команда забила восемь голов и заработала шесть очков, что практически гарантировало ей выход из группы.Столь результативная игра не могла не отразиться и на индивидуальных показателях игроков сборной. В частности, Денис Черышев, забивший в общей сложности три гола, какое-то время стоял в рейтинге бомбардиром ЧМ-2018 года выше прославленной звезды футбола Криштиану Роналду. Впрочем, матч с Марокко ситуацию изменил.Не успел матч начаться, как португальский нападающий забил гол в ворота соперника, доведя число забитых мячей за чемпионат до четырех. Таким образом он обеспечил своей команде победу – Марокко так и не смогло отыграться за весь матч, а себе – хороший показатель в рейтинге бомбардиров. По крайней мере игрока сборной России Дениса Черышева он обошел.Кроме того, Криштиану Роналду улучшил свои показатели в глобальном рейтинге лучших бомбардиров в истории футбола, заняв там первую строчку. Он сыграл 152 матча и забил в общей сложности 85 голов. Ранее званием лучшего мог похвастаться Ференц Пушкаш, выступавший за сборные Венгрии и Испании. У него на 89 матчей приходилось 84 гола. Впрочем, до мирового рекорда Роналду пока далеко. Али Даеи смог забить 109 мячей за сборную Ирана.