Мужская сборная России стала обладателем золотых медалей чемпионата Европы по фехтованию. Россияне первенствовали в командных соревнованиях шпажистов. Турнир проходит в сербском Нови-Саде. В финале российские шпажисты победили соперником из Франции – 45:34.

Мужская сборная России стала обладателем золотых медалей чемпионата Европы по фехтованию. Россияне первенствовали в командных соревнованиях шпажистов. Турнир проходит в сербском Нови-Саде.В финале российские шпажисты в лице Сергея Биды, Павла Сухова, Никиты Глазкова и Сергея Ходоса победили соперником из Франции – 45:34. Таким образом, россияне смогли защитить титул чемпиона Европы, который был завоеван ими годом ранее.Бронзовые медали завоевали шпажисты сборной Италии, одержавшие победу над командой Швейцарии (45:29).