На игре второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу Россия – Египет открыт счет. Россияне выигрывают после гола, который в свои ворота забил защитник соперников. Мяч в сторону ворот направил Роман Зобнин.

На игре второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу Россия – Египет открыт счет. Россияне выигрывают после гола, который в свои ворота забил защитник соперников. Мяч в сторону ворот направил Роман Зобнин.Второй тайм сборная России начала, как и первый — активно и раскрепощенно. Как результат — одна из первых атак во второй 45-минутке завершилась голом, который, впрочем, был записан на игрока сборной Египта Фатхи.